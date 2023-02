Home Daybreak Apple Microsoft integriert ChatGPT | Apple Watch träger leben nicht gesünder | StreamOn endet – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über Microsoft und ChatGPT, warum Apple Watch träger nicht gesünder leben und Telekom kündigt StreamOn. Das und mehr gleich hier!

Microsoft integriert ChatGPT

Microsoft strebt eine engere Partnerschaft mit Open AI an, um ChatGPT in seine Dienste zu implementieren. Primär soll es hier um die Suchmaschine Bing gehen, um besser mit Google mithalten zu können. Ebenfalls soll die KI-Software Anwendung im Browser Edge haben und könnte auch eines Tages die Autokorrektur in Microsoft Word übernehmen. Dies und mehr ist allerdings bis jetzt nur in einer Demo und ausschließlich in den USA verfügbar. Bis jeder dies nutzen kann, wird es wohl noch einige zeit dauern.

Apple Watch Studie: Mit Uhr lebt man nicht gesünder

Mit einer Apple Watch spielend leicht abnehmen und zur Sportskanone werden. So jedenfalls kommt es einem vor, wenn man die Werbungen von Apple zur hauseigenen Uhr sieht. So ist es allerdings nicht, wie eine Studie zeigt. Da ist Apple aber nicht alleine, sondern auch wer andere Fitness-Tracker am Handgelenkt trägt, lebt laut Studie nicht gesünder. Bei manchen wirkt sich dies sogar negativ und demotivierend aus, wenn man die Benachrichtigung erhält, dass man schon zum 4. mal diese Woche die Fitness-Ziele nicht erreicht hat.

Ende von StreamOn

Die Telekom wird Ende März die StreamOn-Optionen kündigen. Anscheinend untersagt es die Bundesnetzagentur, diese kostenlosen Streaming-Optionen in den Tarifen mit anzubieten. Als kleine Entschädigung bietet die Telekom 90 Tage deutschlandweit Datenvolumen an, um 3 Monate kostenlos surfen zu können.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wieder für heute. Euch noch einen angenehmen und stressfreien Tag!

