Wie würde die Apple Watch Ultra als iPhone aussehen?

Wie würde die Apple Watch Ultra als iPhone aussehen?

Wie würde es aussehen, wenn man ein iPhone Ultra auf Basis des Apple Watch Ultra-Designs bauen würde? Unabhängig davon, dass ein solches iPhone wohl nicht kommen wird, hat ein Designer nun einmal visualisiert, wie das Ergebnis aussehen würde. Was haltet ihr davon?

Das iPhone könnte in absehbarer Zeit eine Ultra-Version erhalten. Die Rede ist von einem Modell mit Titanhülle und weiteren Vorzügen wie einer Periskop-Kamera. Letztes Jahr hatte Apple das erste Ultra-Produkt vorgestellt – die Apple Watch Ultra.Die unterscheidet sich designtechnisch drastisch von allem, was Apple sonst so an mobilen Produkten in der Pipeline hat, da sind etwa die betonten Displayränder, die erhöhten Tasten und der Action-Button, der von manchen geliebt, von anderen gehasst wird.

Wie würde ein iPhone Ultra aussehen?

Was würde herauskommen, wenn man das Design der Apple Watch Ultra nehmen und daraus ein iPhone machen würde? Diese Frage hat ein Designer sich vorgelegt und daraus einen Entwurf gebastelt.

Er betont selbst, dass diese Arbeit lediglich zeigen soll, wie eine direkte Übertragung der Apple Watch Ultra-Designsprache auf das iPhone aussehen könnte. Das tatsächliche iPhone Ultra, sollte es jemals kommen, wird aber wohl sicher deutlich anders gestaltet sein.

Was haltet ihr von dieser Darstellung? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

