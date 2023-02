Home Apple Apple Pay Later vor Start: Mitarbeiter erhalten Zugang

Apple Pay Later vor Start: Mitarbeiter erhalten Zugang

Apple Pay Later steht offenbar in den Startlöchern. Der „Jetzt kaufen, später zahlen“-Service bietet Kunden in den Vereinigten Staaten bald eine neue Möglichkeit, sich zu verschulden. In Deutschland müssen Verbraucher noch mit vergleichbaren Angeboten von Paypal oder Amazon Vorlieb nehmen.

Anschaffungen zu tätigen, für die das Geld fehlt, liegt im Trend, entsprechend haben sogenannte „Jetzt kaufen, später zahlen“-Dienste seit Jahren Konjunktur. Auch Apple möchte in diesen Markt einsteigen, ist aber – wie bei vielen Dingen – langsam unterwegs: Auf der WWDC 2022 wurde Apple Pay Later erstmals vorgestellt.

Damit lassen sich Käufe in Zahlungen zu vier bleichgroßen Raten aufteilen, zinsfrei und über einen Zeitraum von sechs Wochen.

Apple-Mitarbeiter in den USA können den Dienst jetzt testen

Nun können offenbar tausende Mitarbeiter von Apple in der Retail-Sparte den neuen Service testen, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Der Start dürfte dann nicht mehr allzu weit in der Zukunft liegen. Zugleich wird offenbar noch an einer Erweiterung von Apple Pay Later gearbeitet.

Sie hört auf den Namen Apple Pay Monthly Ratments und soll das leisten, was man mit Apple Pay Later noch nicht erreicht: Einnahmen generieren. Denn hier können Zahlungen über einen Zeitraum von mehreren Monaten gestreckt werden, gegen Zinsen. Wann diese Ratenkäufe allerdings von Apple eingeführt werden, ist nicht klar, bis es so weit ist, könnte nochmals einige Zeit vergehen.

Ob und wann Apple Pay Later jemals nach Deutschland oder in andere Märkte kommt, ist aktuell nach wie vor völlig unklar.

