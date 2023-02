Home Gerüchte Sonos: Era 100, Era 300 und ein neuer Move kündigen sich an

Sonos: Era 100, Era 300 und ein neuer Move kündigen sich an

Mit der Sonos Arc und der Sonos Beam 2. Generation schloss Sonos durch die Unterstützung von Dolby Atmos eine gravierende Lücke in seinem Sortiment. Doch der Markt hat sich gewandelt und Kunden achten heute darauf, ob die Lautsprecher Musik in High-Res wiedergeben können. Hier scheint sich bei Sonos ebenfalls zu tun.

Zubehör-Hersteller leakt neue Lautsprecher

Der aktuell beste Lautsprecher von Sonos abseits der Soundbars ist der Sonos Play:Five. Doch der Multiroom-Spezialist arbeitet an mindestens zwei neuen Lautsprechern, die oberhalb des Play:Five angesiedelt sein sollen – Era 100 und Era 300. Dies geht aus den Dokumenten des auf den Vertrieb von Wandhalterungen spezialisierten Anbieters Sanus hervor, der die neuen Modelle in der Kompatibilitätsliste seiner Sanus-Elite-Wandhalterungen angeführt hat.

Dolby Atmos

Die beiden Lautsprecher sollen eine ausgefallene zweieckige Hülle bekommen und den bisher besten Sound aller Sonos-Lautsprecher bieten. Die Class-D-Treiber sollen dabei speziell auf die Wiedergabe von Dolby Atmos/Spatial Audio ausgerichtet sein. Prototypen des Era 300 sollten über doppelt so viel RAM und 8x mehr Flash-Speicher als jeder vorherige Sonos-Lautsprecher aufweisen. Das entspricht früheren Leaks zu den Optimo-Lautsprechern, Apfelpage berichtete. Deshalb dürfte es sich hier um das gleiche Model handeln. Die beiden Lautsprecher sollen dabei eine der vier neuen Produktkategorien darstellen, von denen der CEP Patrick Spence bereits vor einiger Zeit sprach. Damit dürften auch die Gerüchte rund um einen Kopfhörer neue Nahrung bekommen.

Neuer Move im Anflug

Den Sonos Move brachte der Hersteller pünktlich zur IFA 2019 in den Handel, womit der recht klobige Mobillautsprecher unverändert in sein viertes Jahr geht. Laut The Verge, die auch die Details zum Era 100 und Era 300 teilten, arbeitet Sonos aber an einem Nachfolger. Allzu viele Details gibt es nicht. Es dürften aber verbesserte Treiber sowie eine Gewichtsreduzierung und Verbesserung der Akkulaufzeit zu erwarten sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!