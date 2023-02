Home Apps Halide Mark II in Version 2.11 bringt mehr Zoom für alle iPhone-Modelle ohne „Pro“ im Namen

Seit einigen Jahren legt Apple sehr viel Wert auf die Kamera, wobei sich ein Trend klar abzeichnet. Nur dem jeweils aktuellen Modell werden alle Hard- und Softwarefeatures spendiert – das sei nur wegen der jeweiligen CPU möglich. Halide beweist seit Jahren das Gegenteil und bringt nun einen Telezoom auf alle iPhones, die kein Pro im Namen tragen.

So war Deep Fusion nur ab dem iPhone 11 Pro möglich und für eine Makroaufnahme brauchte es ein iPhone 13 Pro. Halide bewies jedes Mal das Gegenteil und legt mit dem Update auf Version 2.11 noch einmal einen drauf. Ab sofort ist ein Telezoom für alle iPhone-Modelle möglich, die kein Pro-Modell sind und folglich nicht über das entsprechende Teleobjektiv verfügen. Anbei einmal die Release-Notes:

HALIDE 2.11: Neural Telephoto

Dieses Update richtet sich an die normalen, nicht Pro-iPhone-Benutzer, die ein wenig mehr Detail in ihren Aufnahmen benötigen. Warum sollte das iPhone Pro den ganzen Zoom-Spaß haben? Wir freuen uns, eine Funktion einzuführen, die wir „Neuronales Telephoto“ nennen.

Neuronales Telephoto gibt iPhones, die kein physisches Teleobjektiv haben, neue Möglichkeiten. Man kann es sich wie ein virtuelles Teleobjektiv vorstellen. Wenn man ein Bild per Software vergrößert, werden die Ergebnisse normalerweise unscharf, und diagonale Linien sehen etwas zackig aus. Mit Neural Telephoto verbessern wir die Details in gezoomten Aufnahmen, indem wir dasselbe maschinelle Lernsystem anwenden, das auch unseren hochgelobten Makromodus steuert – Sie erhalten ein neues, virtuelles 2×-Objektiv, und das kostenlos!

Natürlich kann Software ein echtes Teleobjektiv auf einem iPhone Pro nicht übertreffen, aber Neural Telephoto bewahrt die Details besser als die meiste Software. Wir freuen uns, dass wir diese Funktion endlich auch unseren Nicht-Pro-iPhone-Nutzern zur Verfügung stellen können. Wir finden, ihr habt es alle verdient.

Ein Hinweis für die Profis: Neural Telephoto-Aufnahmen werden mithilfe von maschinellem Lernen in HEIC und JPEG gezoomt und verbessert, aber es wird eine unbearbeitete, ungezoomte RAW-Datei aufgenommen, die Sie auf Wunsch anpassen können. Standardmäßig nimmt die Halide im Modus RAW + JPEG auf, der Ihnen eine unbearbeitete RAW-Datei sowie eine gezoomte und verbesserte JPEG-Datei liefert. Wir sind der Meinung, dass dies das Beste aus beiden Welten ist: keine Überraschungen oder weniger als eine RAW-Ausgabe.

Dieses Update bringt auch kleine Designverbesserungen und Verbesserungen für alle unsere Nutzer.

Was uns ebenfalls noch gut gefällt, sind zwei Dinge, die miteinander zusammenhängen: Wer das Aufnahmeformat in Halide auf ProRAW stellt, kann direkt beim Fotografieren die Auflösung einstellen. Will man bei Apple auf 48 MP um- und wieder zurückschalten, muss man dafür in die Einstellungen der Kamera geben. Und Aufnahmen in 48 MP sind mit Halide durchgängig zwischen 66 und 75 % kleiner – statt bis zu 130 MB sind es bei Halide nur 25 MB bis 38 MB. Halide hat hier die Algorithmen und die Komprimierung viel besser im Griff.

Update für Bestandskunden kostenfrei

Das Update lässt sich über den App Store kostenfrei laden, die Entwickler haben das Preismodell allerdings umgestellt. Man hat nun die Wahl zwischen einem Jahresabo zum Preis von 12,99 Euro oder der Lifetime-Lizenz zum Preis von knapp 54 Euro. Den Einmalpreis erachten wir als reichlich überzogen, den Abo-Preis empfinden wir hingegen als gerechtfertigt.

