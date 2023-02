Home Hardware Video-Teardown: HomePod 2 leichter zu reparieren

Video-Teardown: HomePod 2 leichter zu reparieren

Apples neuer HomePod 2 sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, wie sein Vorgänger. Innen unterscheidet sich der neue doch ein wenig mehr vom alten HomePod, dennoch bleiben die Parallelen größer als die Unterschiede – bis auf eine Sache Der neue HomePod ist leichter zu reparieren.

Apple hat vor kurzem einen neuen HomePod vorgestellt. Dieser HomePod der zweiten Generation sieht dem ersten großen HomePod sehr ähnlich. Er klingt auch fast gleich, wie Reviews erster Tester zeigen. Und was hat sich innen getan?

Einiges, dennoch bleibt auch vieles wie gehabt, das zeigt ein Teardown, ausnahmsweise einmal nicht von iFixit. Der neue HomePod kommt, wie bereits bekannt, mit weniger Hochtönern und Mikrofonen, was sich aber offenbar nicht auf die Leistung auswirkt.

Neuer HomePod ist leichter zu reparieren

Er ist leichter zu öffnen, das geht aus dem Teardown hervor. Für den Nutzer ist auch von Vorteil, dass er das Netzkabel abnehmen und durch andere kompatible Anschlusskabel ersetzen kann.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der HomePod 2 lässt sich alles in allem leichter reparieren, so der Schluss am Ende des Teardown. Allerdings kann der Durchschnittsnutzer nun dennoch nicht davon ausgehen, das Gerät zu öffnen und in Eigenregie Reparaturen vorzunehmen.

Der neue HomePod wird seit wenigen Tagen ausgeliefert, allerdings sind die Lieferzeiten aktuell noch lang. Wer jetzt bestellt, wird erst in gut einem Monat mit seiner Lieferung rechnen können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!