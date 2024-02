Home Apple Mehr Vision Pro-Reviews | MacBook Air sollte sterben | Apple besorgt über britisches Gesetz – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Tja, die Vision Pro… Die Computerbrille wird vielleicht der Grundstein für eine ganz neue Art der mobilen Arbeit und Kommunikation – vielleicht. Der Anfang aber ist schwer. Jetzt wird auch ein wenig klar, wieso Apple so peinlich bedacht war, keine zu ausführlichen Vorab-Infos über das Produkt rauszulassen. Vieles ist, das stellen die Review-Autoren nun nacheinander fest, noch sehr Beta

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Vision Pro ist ein neuer Anfang, das wird deutlich, wenn man sich in die Reviews vertieft. Immer wieder vermag die Brille Tester zu begeistern und regelrecht zu überwältigen, etwa bei den Displays, bei anderen Features herrschen Kopfschütteln und Unverständnis vor, weitere Reviews geben interessante Einblicke in visionOS und Apples Konzept vom Next Big Thing, hier die Details.

Sollte das MacBook Air sterben?

Das wäre ein Hammer, wenn es denn stimmt. Jony Ive, der doch immer so auf die reine Lehre des Designs fixiert war, soll angeblich zum Tod des MacBook Air geblasen haben. Ein einziges, sehr teures Modell im Lineup hätte seiner Meinung nach ausgereicht. Einige MacBook Air-Kunden sind wohl ganz glücklich, dass es nicht so kam, hier die Infos.

Apple in Sorge über britisches Gesetz

Nein, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem umstrittenen Sicherheitsgesetz in Großbritannien und dem DMA der EU: Das eine soll für mehr Liberalität sorgen und das andere, nun, exakt das Gegenteil bewirken, nämlich eine kritische Kontrolle kritischer Vorgänge durch die Regierung – eine Regierung übrigens, die nicht mehr der EU angehört, in der sich ein solches Gesetz auch nicht hätte durchbringen lassen, das kurz vorab. Die Zusammenfassung der Sorgen, die Apple sich über die neuesten Ideen aus London macht, die allesamt nach dem Brexit aufgetaucht sind, möchte ich mir an dieser Stelle ersparen und verweise ganz geschwind auf den entsprechenden Artikel, der zu lesen womöglich weiter hilft.

Kürz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Vision Pro ist noch nicht auf dem Markt, hat aber schon zwei Updates erhalten, konkreter visionOS, gestern Abend folgte ein weiteres, hier mehr dazu.

Die AirPods Max haben auch ein Update.

Und die AirPods Max fühlen sich nach dem letzten Update leichter an, meinte ein Leser. – komische Sache eigentlich, ich meine eigentlich, sie müssten schwerer geworden sein.

Der Replay ist da.

Apple Music hat den neuen Replay für das neue Jahr freigeschaltet, euer musikalischer Begleiter kann damit ab sofort Auskunft über eure aktuellen Lieblingssongs geben, hier die Infos.

Damit darf ich mich verabschieden und euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

