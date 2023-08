Home iPhone Massenproduktion: iPhone 15 Pro Max soll diese Woche in Auslieferung gehen

Das iPhone 15 Pro Max ist für Apples Zulieferer wohl eine besonders große Herausforderung, dennoch wird die Auslieferung an Apple schon diese Woche beginnen, so Analysten. Ob das neue Flaggschiff dennoch erst mit Verzögerung bei Kunden ankommen wird, wie zuvor vermutet worden war, bleibt noch offen.

Die Produktion des iPhone 15-Lineup läuft seit Wochen auf vollen Touren. Eine besonders harte Nuss ist hierbei wohl das iPhone 15 Pro Max. Es werde erst mit bedeutender Verzögerung in den Verkauf gehen, hatten Beobachter vor kurzem prognostiziert, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Nun gibt es allerdings neue Hoffnung für eine pünktliche Auslieferung.

Der bekannte Analyst Ming Chi Kuo geht davon aus, dass Apple in dieser Woche die ersten Auslieferungen des iPhone 15 Pro Max sehen wird. Er schätzt auch weiterhin, Apple werde rund 80 Millionen Einheiten der neuen Modelle bis Ende des Jahres ausliefern, im kommenden Jahr sieht er die iPhone-Verkäufe bei rund 250 Millionen Einheiten.

Apple könnte an Samsung vorbeiziehen

Apples größter Konkurrent Samsung werde in diesem Jahr rund 220 Millionen Einheiten ausliefern, so der Analyst. Apple sieht er indes bei rund 220 bis 225 Millionen verkauften iPhones. Damit würde das iPhone dann das erfolgreichste Smartphone des Jahres und Apple der größte Smartphonehersteller der Welt sein, zumindest in diesem Jahr. Doch auch für 2024 sieht Ming Chi Kuo Apple vor Samsung.

Das passt zu aktuellen Prognosen von Marktforschern, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Danach ist das iPhone im ersten Halbjahr die dominierende Smartphonemarke gewesen, fünf von zehn der populärsten Modelle trugen einen Apfel.

