Das iPhone 14 Pro Max ist das erfolgreichste Smartphone der Welt: Apples Premium-First-Ansatz funktioniert

Das iPhone 14 Pro Max war das weltweit erfolgreichste Smartphone in der ersten Jahreshälfte. Apple hat das Kunststück geschafft, in einem Markt sinkender Verkäufe die Hälfte der Top10 der weltweit populärsten Smartphones zu stellen. Auch für die Zukunft ist das iPhone gut aufgestellt.

Apples iPhone ist auch in Zeiten sinkender Smartphoneverkäufe ein Umsatzgarant. Das weltweit erfolgreichste Smartphone in der ersten Jahreshälfte 2023 war das iPhone 14 Pro Max, so das Marktforschungsunternehmen Omdia in einer Stellungnahme, die dieser Redaktion vorliegt.

Apple hat den Zahlen von Omdia nach rund 26,5 Millionen Einheiten dieses Modells verkauft. Das iPhone 14 Pro Max ist zugleich auch das teuerste iPhone im Lineup, was einiges über Apples Gewinnspanne und den Durchschnittspreis pro verkauftem Gerät verrät, ein wichtiger Indikator in der Bilanz.

Auf dem zweiten Platz folgt das iPhone 14 Pro, auf Platz drei steht das iPhone 14. Damit halten sich die Käufer an Apples Zielvorgabe, die so aussehen dürfte, möglichst viele Geräte des teuersten Typs zu verkaufen.

Premium-Preise funktionieren weiter

Im letzten Jahr hatte Apple 33,7 Millionen des damaligen iPhone 13 verkauft, rund 7,2 Millionen mehr Einheiten, als das diesjährige Top-Modell. Das iPhone 13 Pro Max, das Flaggschiff von 2022, wurde rund 23 Millionen mal verkauft.

Anhand dieser Zahlen zeigt sich, dass Apple die Verschiebung des Käuferinteresses hin zu teureren Premium-Modellen weiter vorantreiben konnte. Das wurde auch durch ein sehr unattraktives iPhone 14 erreicht. Das iPhone 14 wurde rund 17,2 Millionen mal weniger verkauft als der direkte Vorgänger.

Die Top10 teilen sich dieses Jahr einzig Apple und Samsung, das Galaxy A14 war das erfolgreichste Samsung-Modell und kommt mit 12,4 Millionen verkauften Einheiten auf Platz fünf. Die Verkaufszahlen fielen im Vergleich zum Vorgängermodell von letztem Jahr deutlich ab.

Der Smartphonemarkt insgesamt ist in einem Abschwung, ausgelöst durch eine gedämpfte Konsumlaune aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten, doch das Premium-Segment bleibt stabil mit nur minimalen Abstrichen.

Apple ist daher wirtschaftlich auf dem richtigen Kurs, wenn es die Preise für die Pro-Modelle weiter anhebt, denn die Kunden in diesem Segment werden noch weiterhin bereit sein, hohe und weiter steigende Preise zu tolerieren. Alle anderen Hersteller haben keine wirksame Antwort auf die nachlassende Kaufbereitschaft der Konsumenten gefunden. In einer weiteren Meldung berichten wir, wodurch die Verkäufe des iPhone 15 zusätzlichen Rückenwind erhalten dürften.

