Das iPad Air soll einen USB-C-Anschluss bekommen

Das iPad Air erhält womöglich auch bald einen USB-C-Anschluss. Bis jetzt sind alle iPad-Modelle mit einem Lightning-Port ausgestattet, einzige Ausnahme bildet hier das iPad Pro. Die Neuauflage des iPad Air soll in weiten Teilen allerdings auf dem Pro-Modell basieren, heißt es heute aus Zuliefererkreisen.

Apple wird beim iPad Air womöglich im Zuge des kommenden Updates eine Änderung vornehmen. Das japanische Blog Mac Otakara berichtet, das iPad Air solle einen USB-C-Anschluss erhalten. Bis jetzt setzt Apple neben den MacBooks nur beim iPad Pro auf diesen Anschluss zur Datenübertragung und zum Aufladen.

Das iPad Air könnte irgendwann in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres ein Update erhalten, das wurde zumindest in den letzten Monaten immer wieder spekuliert.

Das iPad Mini soll nächstes Jahr aufgefrischt werden

Weiter schreibt die Seite, das neue iPad Air 2020 basiere in weiten Teilen auf dem 11 Zoll-iPad Pro. Das würde auch den Wegfall des Home-Buttons und die 3D-Gesichtserkennung Face ID als Feature mit einschließen. Ob Apple diesem Modell auch in näherer Zukunft ein Mini-LED-Display spendieren wird, bleibt offen, entsprechende Prognosen hatte es zuletzt aber immer wieder gegeben, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Auch plane Apple eine Neuauflage des iPad Mini, diese solle im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden. Das iPad Mini soll dann mit einem Display mit einer Diagonale von zwischen 8,5 und neun Zoll ausgestattet sein, allerdings nach wie vor mit dem Lightning-Anschluss kommen.

