Home Featured MacBook Pro mit M2 Pro: Fokus auf Grafik, Apple versucht Herbst-Launch

Apple möchte sein MacBook Pro-Lineup offenbar gern im Herbst aktualisieren und dieses Update würde als zentrale Neuerung eine neue Generation M2-Chips beinhalten. Es ist allerdings noch nicht klar, ob das auch klappt, noch immer steht die Lieferkette unter Druck und die Halbleiterverfügbarkeit ist problematisch.

Apples aktuelles MacBook Pro mit dem M1 Pro respektive M1 Max setzt Maßstäbe bei der Performance im Notebookbereich, der M2 setzt diese Entwicklung fort, er macht das neue MacBook Air zu einem Ultrabook, das der Windowskonkurrenz teils Angst einflößt. Bis jetzt ist aber noch nicht klar, wann es mit der Veröffentlichung neuer M2-Macs weitergeht. Das MacBook Pro soll in seiner nächsten Generation einen M2 Pro beziehungsweise M2 Max-Chip erhalten, Mark Gurman gab zuletzt einige weitere Ausblicke auf die kommenden Hardwareupdates.

Neues MacBook Pro-Update soll Fokus auf Grafik legen

Apple hat dem M2 bereits einige Grafikfeatures mitgegeben, die es bislang nur in den höherpreisigen M1 Pro/Max-Macs gab, dazu zählt etwa eine verbesserte 4K-Verarbeitung und die Unterstützung schnelleren LP5-Speichers. Der M2 Pro und M2 Max sollen sich vor allem auf weitere Leistungssteigerungen der GPU konzentrieren, schreibt Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Die Geräte sollen Nutzern mehr Ressourcen bieten, die an großen Grafikprojekten arbeiten und viele Prozesse parallel ausführen müssen. Es wird erwartet, dass der M2 Pro in einem kleineren 3nm-Verfahren bei TSMC gefertigt wird.

Apple habe sich vorgenommen, die neuen MacBook Pro-Modelle im weitgehend bekannten Design in diesem Herbst auf den Markt zu bringen, so Gurman, ganz sicher sei der Zeitplan allerdings noch nicht. Nach wie vor ist die Situation in der Lieferkette und der Halbleitermarkt angespannt, daher sei auch eine Verzögerung der Markteinführung bis kommenden Frühling möglich.

