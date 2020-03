MacBook mit Magic Keyboard: Neue Modelle kommen wohl im zweiten Quartal

Apple wird die Aktualisierung des MacBook-Lineups Mitte des Jahres fortsetzen, so wird heute Morgen vermutet. Es steht noch ein Update des MacBook Pro 13 Zoll an, das das neue Magic Keyboard, sowie ein etwas größeres Display bekommen soll.

Die nächsten neuen MacBooks kommen demnächst, das ist schon länger mehr oder weniger sicher. Wann aber genau? Noch immer hofften einige auf ein neues MacBook Pro im März, doch daraus wird wohl nichts. Der Analyst Ming-Chi Kuo spricht heute vom zweiten Quartal 2020, womit nicht unbedingt die ersten Wochen gemeint sein dürften. In Q2 2020 sollen nach Kuo einige MacBooks das neue Magic Keyboard erhalten, das Apple im letzten Jahr in seinem 16 Zoll-MacBook Pro eingeführt hatte.

Alle MacBooks gegen Jahresende umgestellt?

Dass das 13 Zoll-MacBook Pro die neue Tastatur auch bekommt, gilt seit langem als ausgemacht. Das MacBook Air sieht indes auch einem Update entgegen, auch hier soll es im zweiten Quartal wohl so weit sein, so lässt sich die Notiz des Analysten von TF International Securities schon verstehen. Er spricht darin von verschiedenen Optimierungen, die die neuen MacBook-Modelle mitbringen sollen, ohne konkreter zu werden. Es ist neben der neuen Tastatur etwa mit dem neuen Intel-Ice Lake-CPU zu rechnen, der Core i7 der zehnten Generation dürfte damit erstmals in ein macBook einziehen, Apfelpage.de berichtete. Zudem dürften 32 GB RAM im kleinen MacBook Pro verfügbar werden. Der Bildschirm misst womöglich bald 14,1 statt aktuell 13,3 Zoll. Ein Launch könnte im Sommer per Pressemitteilung erfolgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!