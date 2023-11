Home Betriebssystem M3-Mac mit altem Ventura: So gelingt das Update auf Sonoma

Einige der aktuell ausgelieferten M3-Macs kommen mit dem veralteten macOS Ventura 13.5. Diese Fassung stammt aus dem Juli diesen Jahres. Inzwischen ist macOS Sonoma 14.1 aktuell, doch Nutzer können ohne weiteres nicht auf diese Version aktualisieren. Bis Apple das Problem löst, gibt es einen Workaround.

Apple hat damit begonnen, die neuen Macs mit M3-Chip auszuliefern. Dabei kommen einige Geräte aber mit dem veralteten macOS Ventura. Die auf den Maschinen vorinstallierte Version 13.5 stammt aus dem Juli diesen Jahres, was bedeutet, dass die Geräte einige Monate im Lager gelegen haben müssen, bevor sie in den Verkauf gingen. Leider können Kunden kein Update auf das aktuelle macOS vornehmen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Update-Server finden für diese Fassung keinen Update-Pfad und zeigen keine verfügbare Aktualisierung an.

Wie betroffene Nutzer auf Umwegen aktualisieren können

Eine Installation über den Mac App Store schlägt auch mit einer Fehlermeldung fehl. Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit, auf die aktuelle Version zu aktualisieren, wie findige Experten inzwischen entdeckt haben.

Hierzu müssen betroffene den Installationsassistenten für macOS Sonoma 14.1 in der Version mit Kompatibilität zu den M3-Macs herunterladen. Dann gelingt auch die Aktualisierung.

Betroffen von dem Bug sind offenbar MacBooks mit dem Basis-M3 und der neue M3-iMac. Wie viele Geräte auf diesem veralteten Stand ausgeliefert wurden, ist nicht bekannt. Es ist auch noch nicht klar, wie Apple gedenkt, das Problem zu lösen.

