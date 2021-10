Home Daybreak Apple M1 Max vs. M1 | Safari wird wie früher | Apple ohne Jony Ive besser? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apples neuer M1 Pro/Max ist ein Tier, erste Benchmarks zeigen, wie stark der neue Chip im Vergleich zu seinen Vorgängern und der Konkurrenz ist. Allerdings werden einige Nutzer eventuell einige Zeit auf die neuen Rechner warten müssen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples neues MacBook Pro kommt mit dem M1 Pro beziehungsweise dem M1 Max, einer weiterentwickelten Form des M1-Chips, die allerdings deutlich leistungsfähiger ist. Erste Benchmarks zeigen, wie die neuen Chips sowohl den M1 von 2020, als auch die Konkurrenz hinter sich lassen, hier dazu mehr.

Safari 15 sieht gar nicht mehr so neu aus

Ganz ehrlich: Es ist doch spannend! Als Safari 15 erschien, die Adressleiste am iPhone nach unten wanderte und die Tabs am Mac und iPad ganz anders aussahen, war die Empörung groß und der Shitstorm brodelte nur so. Nun hat Apple fast alle Neuerungen im Design von Safari wieder zurückgenommen – nun wollen plötzlich einige Nutzer das neue Design immer schon überaus praktisch gefunden haben. Nun, zumindest lässt es sich weiterhin optional aktivieren, hier dazu mehr.

Ein Ring, alles zu zahlen

Mit Apple Watch oder iPhone bezahlen, das beeindruckt heute niemanden mehr, ein Ring ist da schon etwas anderes. Aber wie praktisch ist es eigentlich, mit dem Pagopace per NFC zu bezahlen? So viel hat unser Test ergeben, man muss einigen Stolpersteinen aus dem Weg gehen, hier dazu mehr.

Als Jony Ive ging, ging es bei Apple aufwärts

Das ist die Einschätzung von Alex Web bei Bloomberg. Dieser konstatiert: Ive hätte als verantwortlicher Chefdesigner dem Unternehmen allzu oft Designs geliefert, die weniger die Nutzerfreundlichkeit in den Fokus stellten, das habe sich nun geändert, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ein neuer Release Candidate von iOS 15.1 ist da – für das iPad Mini 6, auch ein neuer RC von macOS Monterey ist verfügbar, beide Updates werden kommende Woche veröffentlicht.

Netflix hat auch im November wieder neue Inhalte für euch im Programm, hier lest ihr mehr über die Neustarts im neuen Monat.

Das neue macBook Pro hat einen SD-Kartenleser, erstmals wieder seit fünf Jahren. Er ist zügig, aber er könnte noch schneller sein, hier dazu mehr.

Unseren neuen Apfelplausch zur Keynote wollen wir euch an dieser Stelle auch noch ans Herz legen.

Und dann wollen wir euch noch auf neue Beats-Kopfhörer aufmerksam machen, die Apple in nächster Zeit wohl vorstellen dürfte.

Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende!

