Was gibt es auf Netflix im November?

In etwas mehr als eineinhalb Wochen startet bereits der November und passend dazu haben wir die Neuzugänge von Netflix im Köcher. Bevor wir konkret starten, haben wir noch ein paar Zahlen für euch.

Netflix hat nun 214 Millionen Abonnenten

Netflix hat neben seinen Neuzugängen auch die Quartalszahlen präsentiert und die lesen sich hervorragend. Alleine von Juli bis September dieses Jahres konnte man rund 4,4 Mio. Abonnenten hinzugewinnen – rund doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt kommt man aktuell zum Stichtag 30. September 2021 auf 214 Mio. Kunden und hält so mit Disney+ Schritt. Ein Wort noch zu den Inhalten. Die Serie „Squid Games“ wurde alleine in den ersten vier Wochen in 142 Mio. Haushalten gestreamt und ist somit die bis dahin erfolgreichste Eigenproduktion von Netflix.

Das schaut ihr auf Netflix

Kommen wir nun zu den Inhalten. Rund 80 neue Filme und Serien stehen euch zur Verfügung, Netflix selbst sieht die dritte Staffel von Narcos:Mexico als Highlight.

Neue Netflix-Dokumentationen im November

Ab dem 2. November 2021

Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA In dieser animierten Kurzdoku, enthüllen Veteranen des 2. Weltkriegs ein geheimes US-Militär-Camp bei Washington, in dem jüdische Soldaten Nazi-Kriegsgefangene verhörten.

Ab dem 4. November 2021

Catching Killers In dieser Serie über wahre Serienmörderfälle enthüllen Ermittler die markerschütternden Details ihrer außergewöhnlichen Arbeit.

Ab dem 5. November 2021

Ein Polizei-Film Diese Dokumentation über die Korruption im mexikanischen Gesetzesvollzug ist eine Gratwanderung zwischen Fakten und Fiktion. Zwei Polizeibeamte melden sich zu Wort.

Ab dem 10. November 2021

Das Tier Diese Serie fasziniert mit noch nie zuvor gesehenen Aufnahmen rührender und schockierender Momente im Leben der atemberaubendsten Kreaturen der Welt.

Ab dem 17. November 2021

Tiger King 2 Dachten Sie etwa, diese Geschichte wäre schon auserzählt? Tiger King kehrt mit einer zweiten Staffel zurück, die noch tiefer in die Absurditäten eintaucht, die zuvor schon ein weltweites Publikum in ihren Bann gezogen haben.

Ab dem 18. November 2021

Nach Hause Es ist ein Kampf ums Überleben. Die Obdachlosenkrise in Kalifornien spitzt sich mit den steigenden Wohnungskosten weiter zu und immer mehr Menschen landen auf der Straße.

Ab dem 19. November 2021

Explained: Unser Kopf: Staffel 2 Unser Geist kann Großes schaffen, aber auch unsere besten Absichten sabotieren. Erleben Sie Kreativität, Brainwashing und mehr aus einer wissenschaftlichen Perspektive.

Ab dem 23. November 2021

Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen Ein Auffahrunfall in einer Kleinstadt führt in dieser Dokureihe von den Machern von „Presumed Guilty“ zu einer niederschmetternden Geschichte erlittenen Unrechts.

Ab dem 26. November 2021

Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier Die Ermittlungen der Polizei nach dem Verschwinden von Birgit Meier im Jahr 1989 sind jahrelang von Pannen geprägt. Aber ihr Bruder verliert den Falls nie aus den Augen.

Ab dem 29. November 2021

14 Gipfel: Nichts ist unmöglich Der Bergsteiger Nims Purja will an der Spitze eines Sherpa-Teams alle 14 Achttausender in sieben Monaten besteigen und damit einen sieben Jahre alten Rekord brechen

Neue Netflix-Serien im November

Ab 5. November 2021

Narcos: Mexico: Staffel 3 Junge Kartellbosse ringen um die Macht, Journalisten suchen nach der Wahrheit und Regierungsbeamte wandern den schmalen Grat zwischen Korruption und Gerechtigkeit.

Junge Kartellbosse ringen um die Macht, Journalisten suchen nach der Wahrheit und Regierungsbeamte wandern den schmalen Grat zwischen Korruption und Gerechtigkeit. The Club In dieser Serie nach wahren Begebenheiten nähern sich eine Mutter und eine Tochter im Istanbul des Jahres 1955 nach 17-jähriger Trennung einander wieder an.

In dieser Serie nach wahren Begebenheiten nähern sich eine Mutter und eine Tochter im Istanbul des Jahres 1955 nach 17-jähriger Trennung einander wieder an. Der unwahrscheinliche Mörder Im Mittelpunkt dieser Serie steht ein Mann, der sich als Zeuge der Ermordung des schwedischen Premiers Olof Palme ausgibt, aber womöglich selbst der Killer ist.

Im Mittelpunkt dieser Serie steht ein Mann, der sich als Zeuge der Ermordung des schwedischen Premiers Olof Palme ausgibt, aber womöglich selbst der Killer ist. Big Mouth: Staffel 5 Liebesgeständnisse, Wutausbrüche und böse Gerüchte halten die Schüler der Middle School von Bridgeton stets auf Trab.

Liebesgeständnisse, Wutausbrüche und böse Gerüchte halten die Schüler der Middle School von Bridgeton stets auf Trab. Glória In Glória do Ribatejo florieren 1968 Spionage, Lügen und Geheimnisse. Ein Ingenieur von Radio Free Europe lässt sich vom Kalten Krieg in Portugal nicht einschüchtern.

Ab dem 9. November 2021

Swap Shop Wenn in der Radioshow „Swap Shop“ tolle Deals bekannt gegeben werden, hören Sammler von Autos, Comics und gruseligen Clownstatuen ganz genau hin. Das Rennen beginnt!

Ab dem 10. November 2021

Gentefied: Staffel 2 Während die Familie Morales gegen Pops Abschiebung kämpft, müssen Ana und ihre Cousins Chris und Erik in ihrem Privat- und Berufsleben neue Herausforderungen meistern.

Ab dem 11. November 2021

Liebe lügt nicht Sechs Paare stellen sich in dieser Realityserie dem „Eye Detector“, der alle Lügen aufdeckt. Die gehen ins Geld, denn einen Preis gibt es nur für Wahrheit und Vertrauen.

Ab dem 17. November 2021

Christmas Flow Zwischen einem berühmten Rapper und einer hartnäckigen Journalistin bahnt sich eine weihnachtliche Liebesgeschichte an. Können sie es trotz ihrer Gegensätze schaffen?

Zwischen einem berühmten Rapper und einer hartnäckigen Journalistin bahnt sich eine weihnachtliche Liebesgeschichte an. Können sie es trotz ihrer Gegensätze schaffen? An der perforierten Linie abreißen Ein römischer Cartoonist denkt an der Seite seines Gürteltier-Gewissens über sein Leben und seine unerwiderte Liebe nach, während er mit seinen Freunden unterwegs ist.

Ein römischer Cartoonist denkt an der Seite seines Gürteltier-Gewissens über sein Leben und seine unerwiderte Liebe nach, während er mit seinen Freunden unterwegs ist. La reina del flow: Staffel 2 Jahre nach ihrem Rachefeldzug lebt Yeimy ein friedliches Leben. Doch als Charly aus dem Knast kommt und ein Feind wieder auftaucht, werden die Karten neu gemischt.

Ab dem 19. November 2021

Reflection of You Das beneidenswerte Leben einer Malerin gerät in Gefahr, als eine junge Frau, die sie einst kennenlernte, als perspektivloser Schatten ihres früheren Ichs zurückkehrt.

Das beneidenswerte Leben einer Malerin gerät in Gefahr, als eine junge Frau, die sie einst kennenlernte, als perspektivloser Schatten ihres früheren Ichs zurückkehrt. Cowboy Bebop Eine zusammengewürfelte Truppe von Kopfgeldjägern ist den gefährlichsten Verbrechern der Galaxie auf den Fersen. Sie retten die Welt – solange die Kohle stimmt.

Eine zusammengewürfelte Truppe von Kopfgeldjägern ist den gefährlichsten Verbrechern der Galaxie auf den Fersen. Sie retten die Welt – solange die Kohle stimmt. Hellbound Überirdische Wesen verdammen Menschen auf blutigste Weise in die Hölle und inspirieren eine religiöse Sekte, die auf dem Konzept göttlicher Gerechtigkeit fußt.

Überirdische Wesen verdammen Menschen auf blutigste Weise in die Hölle und inspirieren eine religiöse Sekte, die auf dem Konzept göttlicher Gerechtigkeit fußt. Blown Away: Christmas Fünf aus der Serie bekannte Glasbläser füllen in diesem Wettbewerb die Glashütte mit weihnachtlichen Designs. Auf dem Spiel stehen 10.000 US-Dollar und der große Titel.

Ab dem 20. November 2021

Arcane Im Konflikt zwischen den Städten Piltover und Zaun stehen zwei Schwestern auf entgegengesetzten Seiten eines Krieges um magische Technologien und Überzeugungen.

Im Konflikt zwischen den Städten Piltover und Zaun stehen zwei Schwestern auf entgegengesetzten Seiten eines Krieges um magische Technologien und Überzeugungen. Riverdale: Staffel 6 Das düstere Teen-Drama geht in der sechsten Staffel weiter.

Das düstere Teen-Drama geht in der sechsten Staffel weiter. New World In dieser Reality-Serie wetteifern sechs Promis mit Strategie und Sabotage um einen Preis, den sie am letzten Tag auf der malerischen Insel zu barer Münze machen können.

Ab dem 23. November 2021

Masters of the Universe: Revelation: Teil 2 In dieser Fortsetzung des Klassikers aus den 80ern müssen Teela und Co. das Ende des Universums abwenden, als Eternia von einer verheerenden Schlacht zerrissen wird.

Ab dem 24. November 2021

Selling Sunset: Staffel 4 Auch in der vierten Staffel dieser Realityserie über Luxus-Makler in Los Angeles lässt das Drama nicht lange auf sich warten.

Auch in der vierten Staffel dieser Realityserie über Luxus-Makler in Los Angeles lässt das Drama nicht lange auf sich warten. True Story Bei einem Tournee-Halt geht es für einen Comedian um Leben und Tod, da die Folgen eines Abends mit seinem Bruder alles zu zerstören drohen, was er sich aufgebaut hat.

Ab dem 25. November 2021

F is for Family: Staffel 5 Diese derbe und nostalgische Zeichentrickserie geht in die fünfte Runde.

Ab dem 26. November 2021

Light the Night Im Rotlichtviertel von Taipeh kämpfen in den ‘80ern Mama-san Rose und die Hostessen eines beliebten Nachtclubs mit der Liebe und anderen Herausforderungen.

Im Rotlichtviertel von Taipeh kämpfen in den ‘80ern Mama-san Rose und die Hostessen eines beliebten Nachtclubs mit der Liebe und anderen Herausforderungen. School of Chocolate Der Star-Konditor Amaury Guichon katapultiert acht Nachwuchs-Chocolatiers auf die nächste Ebene. Doch nur ein Kandidat wird die zuckersüße Chance seines Lebens erhalten.

Ab dem 28. November 2021

Elfen Im Urlaub auf einer entlegenen Insel stoßen zwei Geschwister auf Elfen. Allerdings sind diese keine engelsgleichen Elfen, sondern beängstigende blutrünstige Monster.

Im Urlaub auf einer entlegenen Insel stoßen zwei Geschwister auf Elfen. Allerdings sind diese keine engelsgleichen Elfen, sondern beängstigende blutrünstige Monster. Decoupled Ein missmutiger Autor und seine Frau, eine Start-up-Gründerin, stehen vor der Scheidung und kämpfen mit den Absurditäten und Ärgernissen ihres wohlhabenden Lebens.

Neue Netflix-Filme im November

Ab dem 1. November 2021

Die Familie Claus Als sein Großvater plötzlich erkrankt, erfährt Weihnachtsmuffel Jules vom magischen Erbe seiner Familie. Nun ist er der Einzige, der das Weihnachtsfest noch retten kann.

Ab dem 3. November 2021

The Harder They Fall Der gesetzlose Nat Love schwört Rache und will mit seiner Gang seinen Erzfeind Rufus Buck zu Fall bringen – einen skrupellosen Bandenchef, der gerade aus dem Knast kam.

Ab dem 5. November 2021

Meenakshi Sundareshwar Ein frisch verheiratetes Paar muss die großen und kleinen Schwierigkeiten einer Fernbeziehung meistern. Doch sie versuchen, es mit Humor zu nehmen.

Ein frisch verheiratetes Paar muss die großen und kleinen Schwierigkeiten einer Fernbeziehung meistern. Doch sie versuchen, es mit Humor zu nehmen. Love Hard Eine Redakteurin aus Los Angeles findet auf einer Dating-App den perfekten Mann. Als sie ihn besuchen will, merkt sie, dass sie auf ein Fake-Profil hereingefallen ist.

Eine Redakteurin aus Los Angeles findet auf einer Dating-App den perfekten Mann. Als sie ihn besuchen will, merkt sie, dass sie auf ein Fake-Profil hereingefallen ist. Wir konnten nicht erwachsen werden Angeregt durch eine Freundschaftsanfrage lässt einen Mann in seinen Vierzigern seine vergangenen Beziehungen und einstigen Träume seit den 90er-Jahren Revue passieren.

Angeregt durch eine Freundschaftsanfrage lässt einen Mann in seinen Vierzigern seine vergangenen Beziehungen und einstigen Träume seit den 90er-Jahren Revue passieren. Yara In diesem Film nach wahren Ereignissen steckt eine Staatsanwältin ihr Herzblut in den Fall einer vermissten 13-Jährigen und riskiert alles, um die Wahrheit zu ergründen.

In diesem Film nach wahren Ereignissen steckt eine Staatsanwältin ihr Herzblut in den Fall einer vermissten 13-Jährigen und riskiert alles, um die Wahrheit zu ergründen. Zero to Hero Dieser Film zeichnet das Leben des paralympischen Medaillengewinners So Wa-wai nach, der mit Hilfe seiner Mutter persönliche und körperliche Hindernisse überwand.

Ab dem 10. November 2021

Seitenwechsel Die Welt einer Schwarzen Frau im New York der 1920er-Jahre steht kopf, als sie einer Kindheitsbekanntschaft über den Weg läuft, die sich als Weiß ausgibt.

Ab dem 11. November 2021

7 Gefangene Ein verarmter Teenager, der den Fesseln eines Menschenhändlers zu entkommen sucht, wandert einen schmalen Grat zwischen Moralvorstellungen und seinem Überlebenswillen.

Ab dem 12. November 2021

Red Notice Ein Profiler des FBI auf der Jagd nach dem meistgesuchten Kunsträuber macht ihn sich zum Partner, um eine Verbrecherin zu schnappen, die immer einen Schritt voraus ist.

Ab dem 18. November 2021

Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern Als ein kostbarer Weihnachts-Schatz gestohlen wird, suchen die royalen Doppelgängerinnen Margaret und Stacy Hilfe bei ihrer flippigen Doppelgängerin Fiona und deren Ex.

Ab dem 19. November 2021

tick, tick…BOOM! Kurz vor seinem 30. Geburtstag schlägt sich ein vielversprechender Theaterkomponist mit Liebe, Freundschaft und dem Druck, ein Meisterwerk zu schaffen, herum.

Kurz vor seinem 30. Geburtstag schlägt sich ein vielversprechender Theaterkomponist mit Liebe, Freundschaft und dem Druck, ein Meisterwerk zu schaffen, herum. Love Me Instead

Der Knall Ein ehemaliger TV-Moderator sieht den Drohanruf in seiner Radiosendung als eine fantastische Comeback-Chance. Doch es könnte ihm sein Gewissen kosten.

Ab dem 22. November 2021

Outlaws Als sich ein introvertierter Teenager mit einer Gruppe von Außenseitern einlässt, merkt er schnell, dass er der Situation vielleicht nicht gewachsen ist.

Ab dem 24. November 2021

Bruised Eine MMA-Kämpferin greift nach einer letzten Chance. Doch dann tritt der Sohn, den sie einst weggab, wieder in ihr Leben. Regie und Hauptrolle sind das Werk Halle Berrys.

Ab dem 26. November 2021

Green Snake

A Castle For Christmas Eine US-Autorin möchte einem mürrischen Herzog in Schottland ein Schloss abkaufen, das er ihr jedoch nicht überlassen will. Eine gewaltige Weihnachtsüberraschung wartet.

Ab dem 30. November 2021

The Summit of the Gods

More the Merrier

Happiness Ever After Drei beste Freundinnen können sich trotz ihrer komplexen Beziehungen aufeinander verlassen, wenn es darum geht, die Hürden des Lebens zu meistern und ihr Glück zu finden.

Neue Netflix-Lizenztitel im November

Ab dem 1. November 2021

Wallander: Series 4 Wallander muss sich in der letzten Staffel bei Ermittlungen zu drei Vermisstenfällen – einem im Ausland, einem vor Ort und einem in seiner Familie – seiner Angst stellen.

Wallander muss sich in der letzten Staffel bei Ermittlungen zu drei Vermisstenfällen – einem im Ausland, einem vor Ort und einem in seiner Familie – seiner Angst stellen. A Coffee in Berlin Pechvogel Niko hat sein Studium abgebrochen und wandert nun in den Straßen Berlins umher. Dabei läuft er einer Reihe außergewöhnlicher Charaktere über den Weg.

Ab dem 7. November 2021

The Witches Ein Junge stößt mit seiner Großmutter auf einen diabolischen Hexenzirkel und dessen kinderfeindliche, grausame Anführerin. Ob sie ihrem Untergang noch entrinnen können?

Ab dem 8. November 2021

Perfect Stranger Ro riskiert ihr Leben, um die Identität eines Fremden im Internet zu ergründen, der womöglich die Wahrheit über den Mord an ihrer Freundin kennt.

Ab dem 9. November 2021

Jumanji: The Next Level Nach Spencers Verschwinden realisieren Martha, Bethany und Fridge, dass sie in das Spiel Jumanji zurückkehren müssen, um ihn zu finden. Doch etwas läuft schief.

Ab dem 16. November 2021

The Purge: Election Year Eine Präsidentschaftskandidatin setzt sich für das Ende einer gewaltsamen Tradition ein. Prompt wird sie zur Zielscheibe und muss um ihr Leben fürchten.

Eine Präsidentschaftskandidatin setzt sich für das Ende einer gewaltsamen Tradition ein. Prompt wird sie zur Zielscheibe und muss um ihr Leben fürchten. Ouija: Origin of Evil Im Kalifornien der 1960er versucht die Tochter eines Mediums, über ein Ouija-Brett mit ihrem verstorbenen Vater zu kommunizieren, erweckt stattdessen aber einen Dämon.

Im Kalifornien der 1960er versucht die Tochter eines Mediums, über ein Ouija-Brett mit ihrem verstorbenen Vater zu kommunizieren, erweckt stattdessen aber einen Dämon. Jason Bourne Der ehemalige Spion ist zurück. Auf der Flucht vor der Regierung nimmt er ein dubioses Cyber-Komplott und den rätselhaften Tod seines Vaters unter die Lupe.

Der ehemalige Spion ist zurück. Auf der Flucht vor der Regierung nimmt er ein dubioses Cyber-Komplott und den rätselhaften Tod seines Vaters unter die Lupe. The Boss Nach einem Knastaufenthalt für Insiderhandel will eine einstige Wirtschaftsmagnatin mit selbst gebackenen Brownies ihren Ruhm zurückerlangen. Doch sie hat Rivalen.

Nach einem Knastaufenthalt für Insiderhandel will eine einstige Wirtschaftsmagnatin mit selbst gebackenen Brownies ihren Ruhm zurückerlangen. Doch sie hat Rivalen. Manchester by the Sea Ein schuldbeladener Einzelgänger wird Vormund seines 16 Jahre alten Neffen und kehrt in seinen Heimatort zurück, wo er von quälenden Erinnerungen geplagt wird.

Ein schuldbeladener Einzelgänger wird Vormund seines 16 Jahre alten Neffen und kehrt in seinen Heimatort zurück, wo er von quälenden Erinnerungen geplagt wird. My Big Fat Greek Wedding 2 Toula und Ian versuchen, ihre Ehe aufzupeppen. Ein altes Familiengeheimnis inspiriert den Portokalos-Klan indes zu einer weiteren Hochzeit.

Toula und Ian versuchen, ihre Ehe aufzupeppen. Ein altes Familiengeheimnis inspiriert den Portokalos-Klan indes zu einer weiteren Hochzeit. Bad Neighbours 2 Nebenan zieht eine ungezügelte Studentinnenverbindung ein. Die Eltern Mac und Kelly müssen die jungen Frauen unter Kontrolle halten, bis ihr Haus verkauft ist.

Nebenan zieht eine ungezügelte Studentinnenverbindung ein. Die Eltern Mac und Kelly müssen die jungen Frauen unter Kontrolle halten, bis ihr Haus verkauft ist. Trolls Als ihre geliebten Trolle von hungrigen Bergen verschleppt werden, beginnt für Prinzessin Poppy und ihren grummeligen Kumpel Branch das Abenteuer ihres Lebens.

Ab dem 17. November 2021

Keeping Up with the Kardashians: Season 7-8 Die Kardashians gehen mit einer neuen Staffel und jeder Menge Familiendrama – inklusive Enthüllungen, Berufswechsel und schockierender Begegnungen – an den Start.

Ab dem 22. November 2021

I Am Mother Nach der massenhaften Auslöschung der Menschheit steht die Welt eines von einem Androiden aufgezogenen Mädchens plötzlich kopf, als sie einem anderen Menschen begegnet.

