Für iPad Mini 6: Apple verteilt iPadOS 15.1 in neuer RC-Version für Entwickler

Apple hat heute Abend auch noch eine aktualisierte Version von iPadOS 15.1 für die Developer bereitgestellt, diese wird allerdings nur an Besitzer des neuen iPad Mini 6 verteilt. Zuvor war auch eine neue Auflage des macOS Monterey Release Candidate ausgegeben worden. Apple wird beide Updates kommende Woche für alle Nutzer veröffentlichen.

Apple hat heute Abend auch noch eine neue Version des Release Candidate von iPadOS 15.1 für die registrierten Developer zum Download bereitgestellt, die initiale RC-Version von iPadOS 15.1 ist bereits seit Montag Abend verfügbar. Diese neue RC-Version wird aber nur an das neue iPad Mini 6 verteilt, wo sie offenbar noch einen Bug oder ein Problem beheben soll, das Apple allerdings nicht spezifiziert hat.

Zuvor hatte Apple bereits den Release Candidate von macOS Monterey aktualisiert, der ebenfalls bereits seit Montag initial verfügbar war.

Neue Updates für alle Nutzer kommen nächste Woche

Apple wird macOS Monterey für alle Nutzer in der kommenden Woche veröffentlichen. Das Update wird wahrscheinlich am Montag Abend erscheinen. Ebenso wird Apple nächste Woche auch iOS 15.1 und iPadOS 15.1 für alle Nutzer verfügbar machen, dieses Update bringt unter anderem das verspätete SharePlay und diverse Verbesserungen, die sich allerdings nur an der Kamera des iPhone 13 Pro nutzen lassen.

