MacBook Pro: High Power-Mode für besonders viel Leistung exklusiv am 16 Zoll-Modell

Das neue MacBook Pro unterstützt einen neuen Modus für besonders hohe Leistung. Dieser High Power-Mode hatte sich bereits zuvor angekündigt. Er steht allerdings nur im großen MacBook Pro 2021 zur Verfügung: Nun ergibt sich tatsächlich doch noch ein Unterschied zwischen den beiden Modellen.

Das neue MacBook Pro kommt in den Größen 14 Zoll und 16 Zoll, doch beide Modelle können gleich ausgestattet werden. Das ist neu. Zuvor waren bestimmte Ausstattungsmerkmale wie die dedizierte Grafik oder bis zu 64 GB Arbeitsspeicher dem großen MacBook Pro vorbehalten. Doch So völlig gleich sind die beiden Modelle dann doch nicht, denn es gibt ein Feature, das ausschließlich dem großen MacBook Pro 2021 zur Verfügung steht.

Der High Power-Mode kann nur dort genutzt werden und auch nur in Modellen, die mit dem m1 Max konfiguriert wurden. Dieser spezielle Modus hatte sich bereits angekündigt, Hinweise auf dieses Feature waren in verschiedenen Betas von macOS Monterey aufgetaucht, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

High Power-Mode kann lauter sein

Er kann nun am großen MacBook Pro aktiviert werden, um bestimmte Aufgaben schneller zu erledigen, die besonders leistungshungrig sind, zu denken ist hier etwa an Renderings von Videodateien. Laut Apple kann die Aktivierung von High Power-Mode zu einem lauteren Lüftergeräusch führen. Wieso das Feature nicht auch am kleinen MacBook Pro verfügbar ist, ist nicht ganz klar.

Denkbar ist, dass Apple hier eine Produktmarketingentscheidung getroffen hat, Sachgründe sind aber auch vorstellbar: So entsteht durch die höhere Leistung auch mehr Wärme. Das aktive Kühlsystem der neuen MacBook Pro-Modelle wurde verbessert, Apfelpage.de berichtete, für die Kühlung im kleineren Modell könnte der High Power-Mode aber dennoch zu viel sein.

