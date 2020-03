Leaker: Apple will iPhone 9 im April vorstellen

Das iPhone 9 wird im April erscheinen, darauf deutet aktuell alles hin. Gerade eben meldete sich hierzu eine in letzter Zeit recht aktive Quelle aus der Leaker-Szene zu Wort. Apple wird das iPhone 9 wohl auch in einer größeren Plus-Version bringen.

Apple wird das iPhone 9 im April auf den Markt bringen, dieser Überzeugung gab jetzt der Leaker John Prosser auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Ausdruck.

Apple briefing happing right now. 👀

As I mentioned before – logistically, iPhone 9 will be ready to ship in April.

Due to economical pressures and shareholder obligations, Apple is considering releasing the iPhone 9 in April.

I’ll keep you updated.

🧻🧻🧻🧻🧻

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 26, 2020