Leaker: Apple-Brille kommt doch schon früher

Kommt die Apple-Brille doch schon etwas früher? Ein bekannter Leaker widerspricht den jüngsten Einschätzungen von Ming-Chi Kuo. Damit sind jetzt zwei konkurrierende Prognosen zu Apples Zeitplänen auf dem Markt. So oder so, ein wenig Geduld werden die Kunden noch brauchen.

Die AR-Brille von Apple kommt womöglich doch schon etwas früher als aktuell vermutet. Der Leaker Jon Prosser hat sich zur Brille auf Twitter geäußert.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020