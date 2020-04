Leak: iPhone 12-Design mit kleinerer Notch aufgetaucht

Die Notch im iPhone 12 könnte tatsächlich schrumpfen. Zuletzt häufen sich Hinweise auf eine diesbezügliche Designänderung, auch wenn noch nicht klar ist, wie Apple sieh genau umsetzen wird. Nun sind auf Twitter abermals Hinweise in Form von Skizzen aufgetaucht.

Es ist abermals Jon Prosser, der sich zum iPhone 12 äußert. Seit er den Launch des iPhone SE auf die Stunde genau vorhersagen konnte, lässt er sich als Leaker der Stunde feiern und ist auch weiter fleißig am texten, gerade erst berichteten wir über seine Prognose zu neuen AirPods im Mai.

Nun hat er sich erneut zur Notch des iPhone 12 geäußert und mit einem Bild zeigt er, wie diese aussehen könnte.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020