Apple soll Touch ID-iPad mit Mini-LED-Display und eigenen Spielecontroller entwickeln

Apple hat angeblich noch ein weiteres iPad mit Touch ID in der Pipeline. Es soll allerdings bereits ein voll-flächiges Display besitzen. Auch einen Spielcontroller soll Apple entwickeln, der könnte in Kombination mit Apple Arcade vermarktet werden, diesbezüglich sind allerdings noch Fragen offen.

Apples iPad-Portfolio könnte in Bälde einen weiteren Neuzugang verzeichnen. Auf Twitter äußerte sich hierzu nun ein Leaker, der in der Vergangenheit bereits eine gewisse Treffsicherheit bewiesen hat. Er spricht jetzt von einem iPad mit einem randlosen Display, aber ohne Notch. Es soll daher auch ohne Face ID, sondern mit einem klassischen Touch ID-Sensor kommen. Wie genau das realisiert werden könnte, ist noch fraglich, allerdings wäre ein neuerliches Update des Einsteiger-iPads oder auch des iPad Air durchaus denkbar.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen

— 有没有搞措 (@L0vetodream) March 10, 2020