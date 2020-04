C68: AirPower-Entwicklung läuft angeblich weiter

Ist AirPower tatsächlich noch nicht tot? Auf Twitter sind neue Hinweise auf Apples Ladematte aufgetaucht, die das Unternehmen vor geraumer Zeit hochoffiziell beerdigt hatte. Damals hatte es geheißen, die Probleme bei der Realisierung seien unüberwindlich gewesen.

Es ist schon wieder John Prosser, der mit Tweets zu Apple-Produkten auf sich aufmerksam macht. Abermals greift er AirPower auf, Apples gescheiterte Ladematte, mit der Nutzer einmal ein iPhone, eine Apple Watch und die AirPods drahtlos aufladen sollten.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.

They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

