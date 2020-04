Neue AirPods und MacBook Pro 14 Zoll nächsten Monat?

Die AirPods könnten schon nächsten Monat ein Update erhalten. Dann bringt Apple womöglich die zuletzt immer wieder spekulativ erwähnten AirPods Pro Lite auf den Markt, wobei dieser Name natürlich nicht Verwendung finden wird. Auch das MacBook Pro könnte bald die erwartete 14 Zoll-Version erhalten.

Was soll eigentlich mit den AirPods Pro Lite werden? Diese spekulativen AirPods waren vor einigen Wochen mehrfach im Rahmen von Gerüchten aus Apples asiatischer Lieferkette in Taiwan Thema gewesen, Apfelpage.de berichtete. Dieser Name wird natürlich nicht Apples Bezeichnung für das neue Modell werden, trägt aber der Erwartung Rechnung, dass es sich dabei möglicherweise um eine Art abgespekcte Version der AirPods Pro handeln könnte. Diese übernähmen dann vielleicht das AirPods Pro-Design, kämen aber ohne ANC und zu einem günstigerem Preis.

Der Leaker Jon Prosser versucht sich nun an einer neuen Prognose: Die neuen AirPods, die eigentlich schon auf dem ausgefallenen März-Event hätten vorgestellt werden sollen, könnten nun im nächsten Monat erscheinen. Prosser lag zuletzt mit seinem Starttermin des iPhone SE richtig, weshalb man seine weiteren Ankündigungen zumindest im Blick behalten kann.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020