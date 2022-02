Home Apfelplausch Kommt der faltbare Mac? | Apples Auto-Pläne unter der Lupe | iPhone 14 mit längerer Laufzeit – Apfelplausch 229!

Das iPhone 14 kommt zwar erst im Herbst auf den Markt, das Design soll aber fertig sein und die ersten Geräte werden bereits produziert. Das und mehr ist Thema der heutigen Sendung, zu der euch wie immer Lukas und ich am Mikrofon recht herzlich begrüßen möchten.

Aber auch der Apfelplausch 229 beginnt wie immer mit Post von euch, von der es zuletzt reichlich gab.

00:00:00: Intro, Gelaber, Update zu Lukas‘ AirPods Max

Intro, Gelaber, Update zu Lukas‘ AirPods Max 00:06:50: Hörerpost: iMac noch zeitgemäß? | iPad vs. MacBook | Gendern bei Apple Music

Hörerpost: iMac noch zeitgemäß? | iPad vs. MacBook | Gendern bei Apple Music 00:21:30: iPhone 14 in Testproduktion und mit mehr Akkulaufzeit?

iPhone 14 in Testproduktion und mit mehr Akkulaufzeit? 00:34:30: Apple Car-KI-Chip aus Südkorea: Was plant Apple da genau?

Apple Car-KI-Chip aus Südkorea: Was plant Apple da genau? 00:41:00: App Store-Monopolmonitor: Apple bezahlt weitere 5 Millionen

App Store-Monopolmonitor: Apple bezahlt weitere 5 Millionen 00:49:00: AirTags bald mit Update: Datenschutz vs. Innovation?

AirTags bald mit Update: Datenschutz vs. Innovation? 00:59:15: iPhone Fold und MacBook Fold ab 2025 geplant?

Gerüchte zum iPhone 14 und der Apple-Brille

Die Akkulaufzeit des iPhone 14 soll sich noch einmal verbessern. Erreicht werden soll eine noch längere Laufzeit durch ein stromsparenderes 5G-Modem. Die Testproduktion soll auch schon laufen. Das soll übrigens auch für die Apple-Brille gelten, die irgendwann dieses Jahr erwartet wird.

Apple Car-Komponenten werden weiterentwickelt

Noch nicht in der Testproduktion ist dagegen das Apple Car und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Apple arbeitet mit einem südkoreanischen Fertiger an der Entwicklung eines eigenen KI-Chips. Wir nutzen diese Information, um noch einmal über mögliche Vertriebsmodelle für das Apple Car zu sprechen.

Sind die AirTags bald nutzlos?

Und dann greifen wir noch einmal dieses Thema auf: unerfreulich, aber leider auch ein Teil der Apple-Woche. Gegen Ende sprechen wir dann über einen möglichen faltbaren Mac in ferner Zukunft und viele weitere neue Macs in deutlich näherer Zukunft. Ich darf euch wie immer viel Spaß beim Zuhören wünschen.

