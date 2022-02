Home Apple Apple ist weiter die beliebteste Marke der Amerikaner

Apple ist weiter die beliebteste Marke der Amerikaner

Apple ist einmal mehr die beliebteste Marke der Amerikaner. Schon das siebte Jahr in Folge begeisterte der Apfel so viele Kunden in den USA wie keine andere Firma. Interessanterweise folgt der strauchelnde Sportgerätehersteller Peloton gleich dahinter.

Apple ist erneut die beliebteste Marke der Amerikaner, das geht aus dem neuen Ranking der Marktforscher von Prophet hervor. Apple profitierte in Corona-Zeiten von dem Umstand, dass dessen Produkte auch genutzt werden können, um mit anderen Menschen zu interagieren und sich zu unterhalten, ohne das Haus zu verlassen.

Apple hat den ersten Platz allerdings schon das siebte Jahr in Folge erobert.

Apple spreche Verstand und Herz der Verbraucher an und liefere ein umfangreiches Angebot aus Unterhaltungsinhalten und personalisierter Kommunikation, so die Marktforscher. Außerdem ist das hoch geschlossene Ökosystem des Unternehmens buchstäblich ein fesselndesErlebnis, das die Markenbindung nachhaltig stärkt.

Peloton auf Platz zwei im Ranking

Der Sportgerätehersteller Peloton kommt auf den zweiten Platz. Peloton war einer der größten Corona-Profiteure, zuletzt geriet das Unternehmen allerdings mächtig unter Druck, musste sein Management umbauen und bereitet den eigenen Verkauf vor, Apfelpage.de berichtete. Die Marke scheint von den zurückgehenden Umsätzen allerdings noch nicht beschädigt worden zu sein.

Spotify und Bose folgen auf den Plätzen drei und vier. Auf dem fünften Platz findet sich die Marke Android. Die Playstation von Sony landete auf dem siebten Platz.

Für die Erhebung wurden insgesamt 13.500 Amerikaner zu 293 Produkten in 27 Kategorien befragt.

