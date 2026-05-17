Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Wie die Saat, so die Ernte“ für 1,99 Euro kaufen

Nachdem wir schon etwas Sommer genießen konnten, zeigte sich das Wetter in den vergangenen Tagen von seiner kühleren und regnerischen Seite. Ideale Bedingungen also, um es sich mit einem spannenden Buch gemütlich zu machen.

Das E-Book der Woche

Brunetti will gerade zu Bett, als Vianello ihn hinausruft in die kalte Novembernacht: In einem Kanal ragt eine Hand aus dem Wasser. Die Leiche ist schnell geborgen. Um wen es sich handelt, erfährt der Commissario per Zufall. Doch welche Feinde könnte der Tote, der im Gartenhaus eines verwitterten Palazzo lebte, gehabt haben? Da er sich ohne Papiere in Italien aufhielt, steht die Polizei ohne Spuren da. Erst als Brunetti tief in die eigene Vergangenheit eintaucht und sich das Italien seiner Studentenzeit vergegenwärtigt, nähert er sich der Lösung.

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Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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