Home Featured Gurman: Viele neue Macs 2022, neuer Mac Pro mit bis zu 128 Grafikkernen

Gurman: Viele neue Macs 2022, neuer Mac Pro mit bis zu 128 Grafikkernen

Dieses Jahr werden eine Reihe neuer Macs erwartet. Die erste Runde neuer Modelle wird möglicherweise schon im kommenden Monat vorgestellt. Apple werde hier mit einem neuen Mac Mini beginnen, schätzt der Redakteur Mark Gurman. Ende des Jahres könnte mit dem neuen Mac Pro eine regelrechte Leistungsrakete vorgestellt werden.

Die neueste Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters brachte zwar nicht nur Neues, aber einige bis jetzt noch nicht in dieser Detailtiefe geschilderte Ausblicke, die Mark Gurman von Bloomberg auf das Mac-Jahr 2022 wirft. Wie schon zu verschiedenen Gelegenheiten vermutet, schätzt er, dass kommenden Monat die erste Runde neuer Mac-Modelle des Jahres vorgestellt werden wird.

Im Rahmen der Spring-Keynote sieht Gurman einen neuen Mac Mini, der wohl mit Apples M2-Chip ausgestattet sein wird. Auch das Einsteiger-MacBook Pro werde wohl im März vorgestellt, so Gurman, wir hatten etwa in dieser Meldung über das kommende Budget-Modell berichtet, das möglicherweise aussieht, wie das aktuelle 13 Zoll-Modell.

Der Mac Pro wird eine Performancegranate

Im Weiteren steht noch immer ein iMac Pro auf der Liste der erwarteten neuen Macs. Dieser könnte im Sommer vorgestellt werden. Ebenfalls im Sommer vorgestellt, etwa auf der WWDC 2022, werde vielleicht der neue Mac Pro, so Gurman. Dessen Auslieferung starte aber wohl erst später, gegen Ende des Jahres.

Während der neue iMac Pro wohl mit Optionen für Apples M1 Pro und M1 Max kommen wird, basiere der Mac Pro, der halb so groß wie das aktuelle Modell ausfallen soll, auf dem M1 Max. Er werde aber die doppelte oder gar vierfache Performance dieses Chips besitzen, so Gurman. Das entspräche einer Ausstattung von bis zu 20 CPU-Kernen und 64 GPU-Kernen in der Basiskonfiguration und 40 CPU-Kernen und bis zu 128 Grafikkernen in der voll ausgestatteten Version.

Damit wäre der Wechsel auf die Apple Silicon-Architektur vollständig abgeschlossen. Das neu designte MacBook Air könne Apple schließlich als starkes Verkaufsargument über die Weihnachtsmonate dienen, so Gurman. Der M2 werde mit einer allenfalls geringfügig besseren Grafikleistung als der M1 aufwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!