Erstaunlicher Erfolg: Das iPhone 17 Pro geht aus einem Test der Schnellladefähigkeiten verschiedener aktueller Smartphones als Sieger hervor. Es setzte sich gegen 32 weitere Modelle durch. Sowohl am Kabel, wie auch drahtlos, machte das Apple-Flaggschiff eine gute Figur.

Das iPhone 17 Pro hat in einem neuen Smartphone-Ladetest von CNET den höchsten Gesamtscore erzielt. Im Vergleich von 33 aktuellen Smartphones setzte sich das Apple-Modell vor allem durch seine starke Kombination aus kabelgebundenem und kabellosem Laden an die Spitze.

Für den Test wurden alle Geräte jeweils 30 Minuten lang per Kabel und, sofern unterstützt, zusätzlich drahtlos geladen. Ausgangspunkt war jeweils ein Akkustand von maximal zehn Prozent. Anschließend wurden die Ergebnisse zu einem Gesamtranking zusammengeführt.

Teilsieg für Samsung

Beim kabelgebundenen Laden lag allerdings Samsungs Galaxy S26 Ultra vorne. Das Gerät erreichte innerhalb von 30 Minuten einen Ladestand von 76 Prozent und profitierte dabei von einer Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Das iPhone 17 Pro belegte mit 74 Prozent Rang zwei und lag damit gleichauf mit dem Motorola Moto G Stylus (2025). Dahinter folgte das OnePlus 15 mit 72 Prozent.

Im Bereich Wireless Charging setzte sich wiederum Apple durch. Das iPhone 17 Pro erreichte kabellos 55 Prozent Akkuladung in 30 Minuten. Das iPhone 17 Pro Max kam auf 53 Prozent, das reguläre iPhone 17 auf 49 Prozent. Das Galaxy S26 Ultra erreichte im selben Test 39 Prozent.

CNET führt die guten Werte des iPhone 17 Pro unter anderem auf den vergleichsweise kleinen Akku mit 4.252 mAh zurück. Viele Konkurrenzmodelle verfügen inzwischen über Akkus mit 5.000 mAh oder mehr. Ein kleinerer Akku lasse sich naturgemäß schneller aufladen. Gleichzeitig unterstützt das Gerät laut Bericht bis zu 40 Watt kabelgebundenes Laden sowie 25 Watt über Qi2.2.

Apple schnitt im Test insgesamt besonders konstant ab. Über alle getesteten iPhone-17-Modelle hinweg lag die durchschnittliche Ladeleistung deutlich über der vieler Android-Konkurrenten.

Zugleich zeigte der Vergleich einen Trend zu sogenannten Silizium-Kohlenstoff-Akkus, die höhere Kapazitäten und schnellere Ladezeiten ermöglichen. Hersteller wie OnePlus setzen die Technik bereits ein, während Apple, Samsung und Google bislang weiterhin auf klassische Akkutechnologien setzen.