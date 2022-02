Home Featured iPhone 14 Pro: Frühe Testproduktion hat begonnen

Das iPhone 14-Design wurde offenbar fixiert, eine frühe Testproduktion der Zulieferer ist angeblich angelaufen. Sie ist der aller erste Schritt bei der Vorbereitung auf die Massenfertigung, die ab Mitte des Jahres anläuft. Das iPhone 14 wird wohl zumindest in der Pro-Version die Notch abschaffen.

Das Design des iPhone 14 wurde von Apple offenbar finalisiert. Inzwischen ist eine frühe Testproduktion angelaufen, berichten aktuell Wirtschaftsmedien in Taiwan. So soll das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max später in weiten Teilen bei Foxconn gefertigt werden, wo nun eine frühe Testproduktion läuft. Sie ist der erste Schritt auf dem Weg zur Massenfertigung und soll sicherstellen, dass der Zulieferer Apples strenge Qualitätsstandards einhalten kann. Die Massenfertigung wird dann ab Mitte des Jahres eingeleitet, wenn alle möglichen Irregularitäten beseitigt wurden.

Das iPhone 14 Pro soll ohne Notch kommen

Die günstigeren beiden Modelle des iPhone 14 werden dem Vernehmen nach von Luxshare gefertigt, einem chinesischen Zulieferer, der zuletzt deutlich an Gewicht in Apples Lieferkette gewonnen hat. Das Unternehmen ist vor kurzem auch in die E-Auto-Produktion eingestiegen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Luxshare fertigt bereits seit geraumer Zeit AirPods für Apple und inzwischen auch iPhones, offenbar war man aber nicht erfolgreich darin, auch Aufträge für die Produktion des iPhone 14 Pro zu erhalten. Die beiden Pro-Modelle des iPhone 14 sollen dem Vernehmen nach die klassische Notch abschaffen und durch eine komplett neu gestaltete Frontanordnung aus Kamera, Sensoren und Face ID-Technik ersetzen, wie es sie aktuell noch bei keinem Smartphone gibt, Apfelpage.de berichtete.

Das Gehäuse soll zudem dicker werden, der Kamerahügel könnte abgeflacht oder völlig begradigt werden. Aber obwohl die Designparameter nun feststehen, heißt das nicht, dass die Gerüchteküche schon die Spezifikationen der kommenden Modelle zutreffend wiedergibt.

