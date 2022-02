Home Daybreak Apple Apple Car-Chip in Entwicklung | MacBook schneller lieferbar | Amerikaner lieben den Apfel – Daybreak Apple

Apple Car-Chip in Entwicklung | MacBook schneller lieferbar | Amerikaner lieben den Apfel – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple entwickelt einen KI-Chip für sein Apple Car. Er soll den Autopiloten steuern, das Unternehmen hat sich hier dem Vernehmen nach viel vorgenommen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple arbeitet aktuell offenbar an der Entwicklung eines eigenen Chips für sein Apple Car. Der KI-Beschleuniger soll dazu beitragen, den Autopiloten zu realisieren, der Apples Fahrzeug steuern soll, denn dieses wird dem Vernehmen nach ohne Lenkrad und Pedale kommen. In der Chipentwicklung kennt Apple sich aus, beim Autobau sieht es anders aus, hier dazu mehr.

Apple ist und bleibt die beliebteste Marke der Amerikaner

In den USA kennt die Popularität von Apple keine Grenzen. Die Marke mit dem Apfel ist auch weiterhin die beliebteste – das ist jetzt schon das siebte Jahr in Folge so, doch die Nummer zwei ist eine Überraschung, mehr dazu findet ihr hier.

Das MacBook Pro ist wieder schneller lieferbar

Apple hatte seine rechten Schwierigkeiten, das MacBook Pro an den Mann zu bringen. Es mangelte nicht an Bestellungen, sondern an Macs. Die Geräte brauchten noch Ende Januar gut zwei Monate zum Kunden, das hat sich gebessert, hier dazu weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

AVM hat eine neue Fritz!Box vorgestellt, die sich an Kunden mit Glasfaseranschluss richtet. Was die neue Box kann, lest ihr hier.

Die Deutsche Telekom frischt ihr Logo auf.

Die Deutsche Telekom hat ihr Logo ein wenig überarbeitet. Es soll dem Markenauftritt Auftrieb verleihen und das Magenta stärken, hier dazu weitere Details. Übrigens verschenkt die Telekom aktuell zwei GB zusätzliches Datenvolumen.

Und dann haben wir noch ein Reinigungs-Kit für die AirPods und MacBook-Tastaturen ausprobiert und teilen unsere Erfahrungen mit euch.

Zum Schluss wollen wir euch noch auf unsere jüngste Ausgabe des Apfelplausch aufmerksam machen, in der wir unter anderem über das Apple Car und das iPhone 14 sprechen.

Ich darf euch damit einen entspannten Freitag und ein schönes Wochenende wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!