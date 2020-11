Home Apfelplausch Keynote im Detail: Alle Macs besprochen + Hintergründe: Was bedeutet ARM für Endnutzer? – JETZT im Apfelplausch!

Die dritte Keynote ist rum und wir haben natürlich wieder Gesprächsbedarf: In der heutigen Episode nimmt der neue M1-Chip einen großen Teil der Zeit ein. Wir haben vor der Sendung mit einem Fachmann bei uns aus der Technik gesprochen und einige Fragen in Zusammenhang mit Apple Silicon geklärt, die wir versuchen einzuordnen. Und wir sprechen über die Hardware und – nun – was sonst noch los war die letzte Woche.

M1 also: So heißt der neue Prozessor für den Mac und Apple hat es offenbar gar nicht gestört, dass man früher schon andere Prozessoren mit einem vorangestellten M bezeichnet hatte. Wir sprechen ein wenig über Apple Silicon und die Umstände des Wechsels von Intel zu ARM im Mac. Außerdem sprechen wir über die neuen Geräte: Ein MacBook Pro, ein MacBook Air und ein Mac Mini, bei denen sich nur die inneren Werte geändert haben, hier mehr zum MacBook Pro, mehr zum MacBook Air und mehr zum Mac Mini.

00:00:00: Intro und Eindrücke zum Keynote-Style

Der „M1“-Chip ist da: Was bedeutet das jetzt? | Hintergründe zum SoC, RAM, Rosetta 2 und den Gründen für den Wechsel auf ARM 00:40:35: Neue Produkte unter der Lupe: MacBook Air, MacBook Pro und Mac Mini

01:17:40: Gerüchte der Woche: iPhone SE Plus gestrichen? | iPhone 13 mit Always-On 120Hz-Display?

Unser Sponsor: MacPaw

Der heutige Apfelplausch wird unterstützt von MacPaw CleanMyMac X. Dieses Tool hilft euch, mehr Speicherplatz und Performance auf ältere Macs zu bringen. Unter anderem mit diesen Features:

Manuelle RAM-Freigabe + Live-Überwachung des Prozessors

Erkennung unnötiger Hintergrundprozesse, Update-Agenten uvm.

Unlimitierte Maleware-Scans + WiFi-Diagnose

Erkennung von Datenmüll, Dublikaten, alten Dateien, Browserdaten, Cache, unnützen Sprachpaketen uvm.

Lest alle Details gerne in unserem Apfelpage-Bericht nach. Und als Apfelplausch Hörer könnt ihr sogar noch 5% bei der Premium-Version sparen!

Ausblicke aufs iPhone 13

Im letzten Teil der Sendung sprechen wir über die Gerüchtelage der letzten Tage: Da gab es etwa einen recht interessanten Ausblick aus Südkorea, der betrifft die Displaytechnik des kommenden iPhones berichtete. Wir sprechen über Features, die sich daraus ergeben könnten sowie über mögliche Kamera-Verbesserungen – ebenfalls im iPhone 13.

Außerdem greifen wir eine Annahme von heute auf, wonach Apple sich von einem iPhone SE Plus für 2021 verabschiedet haben soll.

Ihr findet uns hier auf Social Media und auf Patreon

Ihr wollt im Apfelplausch sein?

Dann schreibt uns eure Meinungen, Einschätzungen, Themen, Erfahrungen und Vorschläge. Wir lesen sie gerne vor und antworten auf jede Zuschrift!

Viel Spaß beim Zuhören!

