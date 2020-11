YouTube weltweit down: Bei euch auch?

Der Videodienst YouTube scheint weltweit gerade mit Serverproblemen zu kämpfen haben. Dies berichten Medien in den USA. Die Seite und App lädt zwar noch Vorschau für Filme und die Abobox, indessen werden die Videos nicht abgespielt. Stattdessen erscheint ein schwarzer Bildschirm. Die Ursache ist noch unbekannt.

Der Fehler scheint weltweit aufzutauchen, sodass Medien in den USA und Europa gleichermaßen darüber berichten. Ein solcher Ausfall des größten Videoportals der Welt ist recht selten. YouTubes Mutter Alphabet wird sich in diesen Sekunden also gerade mit allen Mitteln darum bemühen, den Ausfall in den Griff zu bekommen. Was hier jede Minute an ausfallender Werbung für Google kostet, kann man sich nur denken.

Diese Meldung bekommen manche Nutzer, während andere einfach nur „schwarz sehen“:

YouTube selber hat das Ganze per Twitter mittlerweile bestätigt. Das Team arbeitet mittlerweile seit knapp einer halben Stunde daran, den Fehler zu suchen.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020