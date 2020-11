Home Hardware HomeKit-Updates: Meross bietet neues Nachtlicht + Outdoor-Steckdose an!

An dieser Stelle können und wollen wir uns gerne wiederholen: 2020 ist produkttechnisch definitiv das Jahr von HomeKit-fähigen Devices. Hauptverantwortlich dafür ist der Hersteller Meross, der innerhalb dieses Jahres ein nahezu komplettes Sortiment an HomeKit-fähigem Zubehör aus dem Boden gestampft hat. Und heute gibt es eine neue Nachttischlampe und eine neue Outdoor-Steckdose zu vermelden.

Die neue Nachttischlampe

Die Nachttischlampe ist der zweite Versuch, nachdem der Erstling insbesondere mit Blick auf Material- und damit verbundener Farbauswahl nicht wirklich überzeugen konnte. Mit dem Nachfolger dürfte das deutlich besser werden, zumal die Produktfotos ein deutlich gefälligeres Design versprechen. Das neue Nachtlicht ist etwas gewachsen, dabei schlanker geworden und der Sockel wurde auch geschrumpft – die Maße von 10cm x 10cm x 19,5 cm sprechen da eine klare Sprache.

Auch an der Bedienung hat Meross geschraubt, so gibt es nun auch ein Touchfeld zur Bedienung der Lampe fernab von Siri und Co.: Kurzes Antippen für An oder Aus, kurzer Druck für das Wechseln der Farben oder einen langen Druck für das Ändern der Farbintensität – das lässt sich nun alles per Hand erledigen

Wie alle Produkte von Meross wird auch das neue Nachtlicht via WLAN eingebunden, nach wie vor geschieht das über das 2,4 GHz-Frequenzband. Dank nativer HomeKit-Integration kann das Setup vollkommen autark über die Home-App vollzogen werden, Schaltzeiten sollten diesbezüglich flott von der Hand geben. Inwieweit die Farbgenauigkeit verbessert wurde, können wir derzeit nicht sagen. Hier gab es unter HomeKit in der Vergangenheit einige Schwankungen, während über die Meross-App stets die korrekte Farbe samt gewünschter Farbtemperatur dargestellt wurde.

Die App ist auch ein gutes Stichwort, denn trotz nativer Einbindung wird diese für eventuelle Firmwareupdates benötigt. Kein Beinbruch, doch der Accountzwang ist unserer Meinung nicht mehr ganz zeitgemäß, zumal der Hersteller die Daten sammelt und auswertet. Fragen zum Preis werden wir im letzten Abschnitt beantworten, das macht es etwas übersichtlicher.

Neue Outdoor-Steckdose

Parallel zur neuen Nachttischlampe stellte der Hersteller heute eine neue Variante einer HomeKit-fähigen Outdoor-Steckdose vor. Diese ist im Gegensatz zum Modell aus dem Sommer für eine vertikale Montage, die Steckplätze zeigen also unten, konzipiert und verzichtet allem Anschein nach auf einen Schalter zur manuellen Steuerung.

Die übrigen Details bleiben aber wie gehabt: Da wäre also eine IP44-Zertifzierung, das Einbinden über WLAN im 2,4 GHz sowie das separate Schalten der beiden Steckdosen. Selbstredend lässt sich auch diese Steckdose dank HomeKit-Integration nicht nur über die Home-App einbinden sondern auch mit Siri steuern. Wer zudem auf Amazon Alexa oder den Google Assistant zugreifen will, kommt um die App mit den bereits erwähnten „Mängeln“ nicht herum. Gleiches gilt auch für eventuelle Firmwareupdates.

Preise und Verfügbarbeit

Fangen wir mit der Lampe an, die liegt bei einer UVP von 49,99€ bestellt werden. Allerdings gibt es zur Einführung noch einen 15%-Rabattcode, welcher den Preis auf knappe 43,00€ drückt.

Die neue Outdoor-Steckdose ist etwas günstiger als der im Sommer präsentierte Wurf. Die UVP liegt hier bei 36,99€ statt 44,99€, auch hier ist noch für kurze Zeit ein 15%-Rabattcode einlösbar. Dadurch reduziert sich der Preis auf 31,44€

Laut Amazon sind beide Produkte auch vorrätig und sollten innerhalb von zwei bis drei Werktagen bei euch ankommen!

