Home Betriebssystem Kaputt? So soll der HomePod mit HomeKit-Zubehör wieder richtig arbeiten

Kaputt? So soll der HomePod mit HomeKit-Zubehör wieder richtig arbeiten

Apples HomeKit ist aktuell für viele Nutzer keine Freude: Nicht nur das jüngste Update der Home-Architektur machte vielfach Probleme, auch abseits davon kommt es zu Unregelmäßigkeiten, etwa in Zusammenhang mit dem HomePod. Ein Trick verspricht für einen der Bugs Abhilfe.

Apples HomeKit-Architektur sorgt bei Nutzern zuletzt häufiger für Ärger. So kommt es bei vielen Anwendern zu Problemen bei der Nutzung von HomeKit-Zubehör mit einem HomePod. Von dem smarten Lautsprecher können die Geräte oft nicht mehr angesprochen werden.

Nun ist im Netz ein Workaroudn aufgetaucht, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Danach soll es helfen, ein Gerät in der Home-App umzubenennen. Hernach soll die Geräteliste neu synchronisiert werden und die bestehenden Probleme verschwinden.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Dieser Trick wurde auf Reddit diskutiert und betroffene Anwender berichteten über eine erfolgreiche Lösung ihrer Probleme. Ob der Trick allerdings bei allen betroffenen Nutzern zuverlässig funktioniert, ist uns nicht bekannt.

Apples Home-App ist eine riesige Baustelle

Apple hat aktuell erheblichen Ärger mit der Home-App. Gerade erst hatte man mit dem jüngsten Update auf iOS 16.2 die neue Home-Architektur eingeführt. Die soll unter anderem die Unterstützung für Matter bringen, weitere Verbesserungen im Smart Home waren ebenfalls versprochen worden.

Stattdessen brachte das Update Verschlechterungen in erheblichem Maß, Apfelpage.de berichtete. Die Probleme waren so groß, dass Apple zunächst die Verteilung des Updates gestoppt hat. Später wurde bekannt, dass Apple die Home-App intern auf eine Liste großer Probleme mit den eigenen Produkten gesetzt hat, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Ob diese Erhöhung der Priorität zu einer raschen Lösung führt, steht allerdings dahin.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!