Home Apple iPhones, iPads, Macs, Zubehör: Was kommt heute Abend?

iPhones, iPads, Macs, Zubehör: Was kommt heute Abend?

Heute Abend steigt das Apple-Event. Es wird als Livestream einer vorproduzierten Veranstaltung übertragen, ist also nicht wirklich live. Es werden verschiedene neue Produkte erwartet, wobei einige wahrscheinlicher vorgestellt werden als andere. Wir geben einen Überblick.

Was wird also heute Abend gezeigt? Von manchen neuen Gadgets sind wir sicher, dass sie kommen werden, bei anderen wirkt das recht wahrscheinlich, bei anderen Produkten ist noch alles weitgehend unklar.

Das iPhone SE 3

Hier ist eigentlich alles klar: Das iPhone SE 3 dürfte mit Sicherheit kommen. Die Gerüchte und Prognosen zeigen hier schon seit Monaten mit überwiegender Mehrheit in eine Richtung.

Danach wird es im aktuellen Design kommen, 5G unterstützen und möglicherweise einen M-Series-Chip besitzen. Verbesserungen bei der Kamera sind möglich. Auch wenn das ganze Paket wenig attraktiv wird, erwarten Analysten doch starke Verkäufe.

Das iPad Air

Es soll eine neue Version des iPad Air in Planung sein, ebenfalls ohne Designänderungen. Möglich wären neue Farben, etwa ein iPad Air in Violett. Zudem soll das iPad Air Center Stage und eine 12 Megapixel-Frontkamera bekommen.

Weiterhin sind ein aktualisierter A15-Chip und 5G im Gespräch. Die Preise dürften gleich bleiben.

MacBook Pro und Mac Mini

Neue Macs sollen ebenfalls heute Abend präsentiert werden. Zu nennen wäre hier etwa der Mac Mini. Er soll dem Vernehmen nach den M1 Pro/M1 Max aus dem aktuellen MacBook Pro-Lineup erhalten. Ein neues MacBook Pro 13 Zoll- soll ebenfalls vorgestellt werden, hier bewegen wir uns aber schon in den deutlich spekulativeren Bereich. Mögliche Spezifikationen dieses neuen MacBook hatten wir vor kurzem aufgegriffen und zusammengefasst.

Kommen neue Highend-Mac-Produkte?

Ob heute Abend wirklich wie zuletzt behauptet der neue Mac Studio und das Studio Display angeteasert werden, ist höchst fraglich, wenn dies wohl auch die Produkte wären, die die meisten Zuschauer am spannendsten finden würden.

Neue iPhone-Farben und Zubehör

Dass eine neue Frühlingskollektion iPhone-Hüllen in neuen Farben vorgestellt werden könnte, ist ebenso gut möglich, wie wenig spannend.. Auch ein iPhone 13 in Grün, wie zuletzt noch spekulativ ins Gespräch gebracht, reißt sicher nur wenige vom Stuhl.

Worauf freut ihr euch am meisten?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!