Spannend! Neuer Mac Studio soll mehr Leistung als der M1 Max bieten

Apple hat einen neuen Highend-Mac entwickelt, hört man heute Abend aus gut informierten Quellen. Er soll auf dem Mac Mini basieren, aber ungleich leistungsfähiger sein. Er wird bei Apple dem Vernehmen nach unter der internen Bezeichnung J375 entwickelt.

Das wäre eine kleine Sensation: Apple soll an der Einführung eines neuen Mac-Modells arbeiten. Dieser Rechner werde unter dem Namen Mac Studio auf den Markt gebracht, meldet die Seite 9to5Mac exklusiv unter Berufung auf informierte Kreise. Der Mac Studio werde danach bei Apple intern unter dem Codenamen J375 entwickelt.

Wie es weiter heißt, soll der Mac Studio auf einem Mac Mini basieren, aber ungleich leistungsfähiger sein. Er werde in zwei Varianten auf den Markt gebracht.

Noch deutlich mehr Power als der M1 Max

Eine Version des Mac Studio werde den Informationen nach mit dem M1 Max ausgestattet sein, der leistungsfähigsten Variante der Apple Silicon-Chips, die aktuell für das MacBook Pro 2021 14 und 16 Zoll verfügbar sind. Eine weitere Mac Studio-Version soll indem mit einem Chip ausgeliefert werden, der noch leistungsfähiger als der M1 Max ist.

Dieser Mac Studio, der Name ist dabei noch nicht endgültig gesetzt, zielt auf Anwender mit hohen Ansprüchen. Er könnte eben der kleinere Mac Pro sein, von dem unter anderem der Redakteur Mark Gurman schon zu verschiedenen Gelegenheiten sprach. Noch ist nicht klar, wie Apples Zeitplan zur Veröffentlichung der neuen Hardware aussieht. Am kommenden Dienstag dürfte der neue Mac Studio noch nicht vorgestellt werden, dafür möglicherweise ein MacBook Pro 2022 mit 13 Zoll-Display. In dieser Meldung hben wir die möglichen Spezifikationen zusammengefasst.

