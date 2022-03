Home Gerüchte Kommt morgen auch ein grünes iPhone 13?

Auf dem Apple-Event könnte auch ein iPhone 13 in einer neuen Farbe vorgestellt werden, das behauptet zumindest ein Leaker auf YouTube. Es ist die selbe Quelle, die auch einen Blick auf den neuen Mac Studio erhascht haben will. Die Glaubwürdigkeit dieser Leaks ist aber zumindest etwas zweifelhaft.

Heute Nachmittag haben wir schon ein Video aufgegriffen, in dem ein Leaker behauptet hat, einige erste Blicke auf Apples neuen Mac Studio werfen zu können, die er mit den Zuschauern teilt. Der Mac Studio kommt angeblich mit extremer Performance und ist eine Art überzüchteter Mac Mini, Apfelpage.de berichtete.

Doch bevor der YouTuber zu diesen Themen kam, sprach er als „Appetitanreger“ noch von einer neuen Farbe für das iPhone. Danach werde Apple das iPhone 13 in einer zusätzlichen Farbe zeigen.

Es soll eine neue Version des iPhone 13 in Dunkelgrün kommen, so der YouTuberm, der sich in diesem Zusammenhang auch noch einmal an das violette iPhone 12 vom letzten Jahr erinnerte. Auch ein iPad Mini in Violett soll Apple noch vorstellen, heißt es weiter.

Kommt morgen wirklich ein grünes iPhone 13?

Wie zuverlässig aber ist diese Prognose? Der selbe Leaker hatte auch mit einem beleuchteten Touch ID-Button im MacBook Pro gerechnet und ein falsches Launch-Datum der AirPods 3 genannt. Zudem ist es fraglich, ob Apple das iPhone 13 im neuen Grün vorstellen und damit Aufmerksamkeit vom sicher erwarteten iPhone SE 3 ablenken wollen würde, das mit 5G und A15-Chip erwartet wird.

Vor diesem Hintergrund sind solche Leaks immer zu sehen, auch wenn sie kurzweilig und nett anzuschauen sein können.

