Passend zum Mac Studio: Apple Studio Display mit höherer Auflösung als Pro Display XDR soll kommen

Neben einem neuen Highend-Mac soll auch ein neues Highend-Display im Anflug sein. Dieses neue Apple Studio Display würde sich gut als Ergänzung zum angeblich geplanten Mac Studio machen. Beide im Paket dürften für Pro-Anwender eine mögliche Arbeitsplatzausstattung sein.

Bis jetzt ist das Pro Display XDR die Spitze von Apples Displaytechnologie. Teuer ist es, aber bei Profis durchaus beliebt. Im letzten Jahr gab es verschiedentlich Spekulationen über ein oder mehrere mögliche neue Displays von Apple, angeblich mit einem leistungsfähigen A-Series-Chip bestückt, Apfelpage.de berichtete.

Nun gibt es hierzu neue und etwas konkretere Hinweise: So berichtete gestern die Seite 9to5Mac zunächst exklusiv, Apple arbeite an einem neuen Gadget, das unter dem Namen Apple Studio Display auf den Markt kommen soll. Hierbei blieb zunächst unklar, ob es sich hierbei um ein neues Produkt handeln wird oder ob es das Pro Display XDR ablöst.

Höhere Auflösung als Pro Display XDR

Das neue Apple Studio Display soll dem Vernehmen nach mit einer höheren Auflösung als das Pro Display XDR kommen. Die Quelle, die angeblich mit der Entwicklung vertraut ist, sprach gegenüber 9to5Mac von einer 7K-Auflösung.

Zum Vergleich: Mit einer 32 Zoll-Diagonale kommt das Pro Display XDR auf 6K (6016 x 3384). Das neue Apple Studio Display könnte entweder mit einem größeren Bildschirm oder einer höheren Pixeldichte bei gleicher Diagonale kommen.

So oder so, günstig dürfte das ganze auf keinen Fall sein, orientiert man sich an den Preisen des Pro Display XDR. Aber das neue Display könnte eine ideale Ergänzung zum ebenfalls angeblich in Planung befindlichen Mac Studio sein, über den wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Apple könnte darauf spekulieren, dass Pro-Nutzer beide Geräte im Paket kaufen.

