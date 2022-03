Home iPhone iPhone SE 3 für Kinder und Neukunden: Analysten erwarten starke Verkäufe

Das iPhone SE 3 wirkt auf den ersten Blick langweilig mit seinen erwarteten Spezifikationen, doch es könnte sich für Apple zum Glücksgriff entwickeln. Preis und Ausstattung könnten viele Neukunden in das Apple-Ökosystem führen, glauben Beobachter.

Morgen Abend wird nahezu sicher das iPhone SE 3 vorgestellt. Es ist, nach allem, was wir aktuell wissen, ein langweiliges Produkt, zumindest äußerlich: Denn es soll im unveränderten Design des iPhone Se kommen, das schon seit Jahren veraltet ist. Dennoch schätzen verschiedene Schwergewichte unter den Analysten das Potenzial des iPhone SE 3 hoch ein, darunter etwa CFRA Research-Analyst Angelo Zino, der von der Agentur Reuters zitiert wird.

Ihm zufolge konnte das iPhone SE 3 vor allem Neukunden erreichen, die noch nie ein iPhone besessen haben. Von Vorteil für Apple wäre, wenn man den Preis von 399 Dollar beibehalten würde.

Annahme: Eltern kaufen Kindern ein iPhone

Dann könnte dieses iPhone vor allem junge Menschen ansprechen. Eltern könnten das iPhone SE 3 ihren Kindern schenken, so der Analyst – was zumindest in den USA durchaus nicht abwegig ist. von ID sieht ebenfalls großes Potenzial für das iPhone SE 3, dessen starke Absatzmärkte waren immer die USA, Japan und Westeuropa, alles entwickelte Märkte mit robuster Kaufkraft. Nach dem Launch könnten 10% der verkauften iPhones auf das neue iPhone SE 3 entfallen.

Doch nicht alle Analysten sind so optimistisch. So weist etwa die Analyseagentur Canalis darauf hin, dass 5G vielerorts ein unzureichender Kaufgrund sein könnte: Die 5G-Netze seien in weiten Teilen auch der westlichen Welt schlicht zu wenig weit ausgebaut und somit entstünde durch die 5G-Unterstützung kein hinreichender Kaufanreiz.

Vergangenes Jahr hatten Analysten von JP Morgan bereits mit einer spektakulären Schätzung auf sich aufmerksam gemacht, Apfelpage.de berichtete. Danach könnte das neue iPhone SE bis zu eine Milliarde Android-Nutzer zum Wechsel bewegen.

