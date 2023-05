Home Apfelplausch Megagroßes iPhones ab 2024 | Apples Brille ist Apples Zukunft? – JETZT im Apfelplausch 292!

Megagroßes iPhones ab 2024 | Apples Brille ist Apples Zukunft? – JETZT im Apfelplausch 292!

Die VR-Brille: Aktuell scheint es im Apple-Land fast kein anderes Thema mehr zu geben. Dabei ist die Apple-Brille eigentlich gar keine Apple-Brille. Darüber und was es neues zum Headset des iPhone-Konzerns gibt, sprechen wir in dieser Sendung. Wem das Headset-Thema schon zum Hals raushängt, den erwarten auch noch ein wenig mehr Themen. Willkommen zum Apfelplausch 292.

Auch diese Sendung beginnen wir natürlich wie immer mit ein wenig Post von euch, einer unserer Hörer scheint uns etwa über das langweiligste Apple-Produkt überhaupt und wieso es für ihn genau richtig ist.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Lukas in Lissabon 00:04:50: Hörerpost: Haltbarkeit der iMacs | Bug in der Wetter-App | Apple vs. EU 00:17:30: iPhone-Gerüchte der Woche: Kamera im normalen 15er, Periskope auch im kleinen 16 Pro 00:33:20: Apples WWDC Plan 00:36:30: Sponsor NordVPN: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie als Apfelplausch-Hörer 00:41:10: Das Headset vor dem Start: Neuste Leaks und Apples Zukunft?



Ein paar iPhone-Gerüchte

Zunächst starten wir aber mit den jüngsten Gerüchten um das iPhone. Dabei beginnen wir ganz konservativ mit ein paar Spekulationen zum iPhone 15, etwa der Kamera des Standardmodells. Auch über das Periskop des iPhone 15 Pro Max reden wir, sowie die Ausstattung des iPhone 16 Pro.

Da sind sich die vereinigten Leaker aktuell scheinbar schon recht einig. Das WWDC-Programm für Entwickler greifen wir auch noch einmal kurz auf.

Die Brille wird ein krasses Ding

Da sind wir uns beide inzwischen irgendwie ziemlich sicher, auch wenn man eigentlich von einem Headset sprechen muss. Wieso das manchmal schwierig ist, führen wir in der Sendung aus. Darüber hinaus geht es um die jüngsten Spekulationen, als da etwa die Ausstattung und die möglichen Produktionskosten ein Thema waren. Ebenfalls wurde über den Marktstart gemutmaßt und der Gründer von Oculus findet das Teil einfach so gut – was immer das heißt.

Viel Spaß mit unseren eigenen Mutmaßungen zu dem Produkt, über das in letzter Zeit so viel spekuliert wird, wie schon lange nicht mehr über irgendein Apple-Gadget.

