Pixelmator Pro 3.3.3 ist da: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Mai 2023 um 14:48 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Bilder zu bearbeiten, ist mit dem Mac spielend leicht. Das liegt auch an einer großen Auswahl an entsprechender Software, sodass man nicht zwingend auf Adobe setzen muss. Hier hat sich Pixelmator Pro einen Namen machen können. Das liegt primär an den regelmäßigen Updates. Nun steht Version 3.3.3 zum Download bereit und wir haben die Details dazu.

Pixelmator Pro 3.3.3

Vorrangig kümmert sich dieses Update um die Kompatibilität mit Photomator 3.0. Diese Software stammt aus dem gleichen Haus und wurde erst kürzlich für den Mac veröffentlicht, Apfelpage berichtete. Dementsprechend konzentrieren sich auch die Release-Notes auf diesen Aspekt:

Pixelmator Pro unterstützt jetzt eine leistungsstarke neue Anwendung für Fotografie-Workflows – Photomator für Mac – die vom Pixelmator-Team entwickelt wurde.

Sie können jetzt Photomator-Dokumente in Pixelmator Pro mit allen nicht-destruktiven Bearbeitungen wie Farbanpassungen, Zuschneiden, Masken und mehr öffnen, indem Sie sie direkt aus Photomator heraus freigeben.

Sowohl Photomator als auch Pixelmator Pro lassen sich nahtlos in Fotos integrieren. Wenn Sie also Fotos in Photomator bearbeiten, werden die Änderungen sofort mit dem Fotobrowser in Pixelmator Pro und der Pixelmator Pro-Erweiterung in Fotos synchronisiert.

Um die Änderungen wieder in Photomator zu speichern, wählen Sie Datei > Original ändern in Fotos.

Farbanpassungen wurden optimiert, um noch schneller und reibungsloser zu arbeiten.

Die Farbanpassungsebenen wurden verbessert, um den Dynamikbereich in Bildern besser zu handhaben.

Für Bestandskunden kostenfrei – noch

Das Update auf Version 3.3.3 ist auch dieses Mal kostenfrei und zusammen mit dem fairen Kaufpreis für die Lifetime-Version der Grund, warum wir Pixelmator Pro gerne empfohlen haben.

Der Launch von Photomator in Kombination mit der Einführung eines Abos lässt uns hier allerdings mit einem etwas unguten Gefühl bezüglich der mittelfristigen Zukunft von Pixelmator Pro zurück.

