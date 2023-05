Home iPhone iPhone 15: 48 MP-Kamera aus aktuellem Pro-Modell steigert Attraktivität

Apple könnte die Kamera des Standard-iPhone 15 aufwerten und damit das ganze Modell deutlich attraktiver machen. Die Kamera des iPhone 14 Pro wird in diesem Herbst auch in die Standardmodelle Einzug halten, wie es aussieht.

Apples iPhone 14 ist Bein den Verbrauchern mehr oder weniger durchgefallen. Teuer und gleichzeitig eher unattraktiv, das verfing auch beim Premium-Brand iPhone zuletzt nicht mehr. Apple scheint die Lektion gelernt zu haben und wertet das iPhone 15 ein wenig auf. Deutlichen Anteil daran dürfte eine verbesserte Kamera haben.

Die iPhone 14 Pro-Kamera soll ab Herbst auch in die neuen Standardmodelle gelangen, so der Analyst Jeff Pu aus Hongkong, der für die Analysefirma Haitong International Securities auf das kommende Lineup in einer Notiz für Investoren blickt.

Leicht verbesserter Sensor im neuen iPhone 15 erwartet

Erstmals erhielt das iPhone 14 Pro eine 48 Megapixel-Kamera, dieses Modell soll auch in das iPhone 15 eingebaut werden, mit leichten Verbesserungen, so der Analyst. Dazu gehört ein neuer, Dreischicht-Sensor, der mehr Licht einfangen soll. Allerdings kann sich durch dieses Bauteil auch neuerlich ein Engpass bei der Fertigung ergeben.

Die erwarteten Lieferverzögerungen führen Stand jetzt aber wohl noch nicht dazu, dass der Zeitplan eines Marktstarts im September der neuen Modele nicht gehalten werden kann. Unterdessen enteilt das Pro-Modell dieses Jahr wohl weiter. Erstmals wird ein Periskop in ein iPhone eingebaut werden, wie es aussieht, Apfelpage.de berichtete. Allerdings wird wohl auch nur das iPhone 15 Pro Max, das teuerste, größte und schwerste neue iPhone, diesen verbesserten optischen Zoom erhalten.

