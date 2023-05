Home Deals Lebenslanger Cloud-Speicher von pCloud günstiger: Jetzt über 85 % sparen

Das Schweizer Unternehmen pCloud ist bei Apfelpage längst kein Neuling mehr. Schon öfter haben wir über den sicheren Online-Speicher berichtet, der vor allem aufgrund seiner lebenslangen Cloud-Lizenzen bekannt ist. Noch bis zum 19. Mai spart ihr auf die Family-Tarife, wahlweise mit 2 TB und 10 TB, über 85 Prozent.

Das Abogeschäft gehört inzwischen zu den beliebtesten und verbreitetsten Geschäftsmodellen. Von Musik-Streaming über Software bis hin zum Auto – regelmäßig wiederkehrende Zahlungen für ein temporäres Nutzungsrecht sind beinahe schon Normalität. Jedoch besitzt man nie etwas „wirklich“. Anders bei pCloud: Ihr zahlt einmal und erhaltet eine lebenslang nutzbare Cloud. Vom 15. bis 19. Mai ist der Familienspeicher, den ihr mit bis zu vierweiteren Personen teilen könnt, stark reduziert.

Datenschutz und Sicherheit: Der Grundpfeiler von pCloud

Nicht nur in Sachen Zahlungsmodell unterscheidet sich pCloud zum Großteil der Konkurrenz. Denn im Vergleich zu den Cloud-Diensten aus den USA setzt pCloud besonderen Wert auf den Schutz der Nutzerdaten. Aufgrund des Schweizer Standorts ist dies auch unumgänglich, denn die lokalen Datenschutzgesetze sind sehr streng. Damit ist pCloud auch vollständig DSGVO-konform.

„Vollständig“ ist in diesem Zusammenhang wörtlich zu nehmen, denn pCloud betreibt auch seine Serverinfrastruktur selbst, statt sie nur anzumieten. Das erlaubt viel mehr Kontrollen, weshalb die Rechenzentren überdurchschnittlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Darüber hinaus sind die Data-Center mehrfach vor Datenverlust oder gar Datendiebstahl geschützt. Da für die Server auch Schweizer Recht gilt, ist pCloud zu keiner Datenherausgabe an US-Behörden verpflichtet – ganz im Gegensatz zur amerikanischen Konkurrenz.

Was sind die Funktionen von pCloud?

Um sich gegen andere Cloud-Anbieter durchsetzen zu können, überzeugt pCloud auch mit seinen generellen Features. Zu den Klassikern gehören sicherlich die intelligente Suche, eine umfassende Dateiverwaltung sowie eine Linkfreigabe. Spannend: Ihr könnt sogar den Zugriffs-Traffic der freigegebenen Dateien messen.

Allerdings wartet pCloud auch mit interessanten Funktionen auf, die man nicht an jeder Ecke findet. So gibt es im Upload und Download keine Geschwindigkeitsbeschränkungen und auch die hochzuladenden Dateien dürfen so groß sein, wie ihr wollt – abhängig vom freien Speicherplatz natürlich. Damit eignet sich pCloud ideal als Medienserver für Videos, Bildergalerien oder Musik.

Alle Apple-Nutzer werden sich über die separaten Apps für iOS, iPadOS und macOS freuen. Doch es gibt auch Anwendungen für Windows, Linux und Android. Daneben stehen Browser-Erweiterungen sowie ein umfassendes Web-Interface zur Verfügung.

Zum Tag der Familie: pCloud Family über 85 % günstiger

Zugreifen lohnt sich aktuell: Noch bis zum 19. Mai spart ihr auf die lebenslange Familien-Cloud mit 10 TB über 85 Prozent. Auf den kleineren Speicher mit 2 TB spart ihr immer noch über 75 Prozent:

Family Lifetime mit 2 TB : 1700 399 Euro (über 75 % Rabatt)

: (über 75 % Rabatt) Family Lifetime mit 10 TB: 7600 1049 Euro (über 85 % Rabatt)

Wenn ihr zum Beispiel den 10-TB-Plan mit vier weiteren Mitgliedern – egal ob Familie, Freunde oder Arbeitskollegen – aufteilt, zahlt jeder nur knapp 200 Euro für effektiv 2 TB Speicherplatz. Ein Top-Deal!

