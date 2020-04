iPhone-Start: Apple nennt Belkin-Case mit iPhone SE kompatibel

Das iPhone 9 – oder iPhone SE 2020, wie es jetzt heißen könnte, kündigt sich immer deutlicher an. Ein iPhone-Case von Belkin wurde im Apple Store mit dem Hinweis auf Kompatibilität zum iPhone SE aktualisiert. Doch dasiPhone SE war ein Vier-Zoll-iPhone, das neue iPhone wird dagegen größer sein.

Apple wird wohl ziemlich bald sein neues Budget-iPhone vorstellen. Heute früh berichteten wir über ziemlich umfangreiche neue Details, wonach Apples neues Modell schon heute vorgestellt werden könnte. Doch es gibt noch weitere Hinweise: So ist ein Case des Zubehörherstellers Belkin im Apple Online Store in den USA nun auch als kompatibel zum iPhone SE ausgewiesen.

New leak on the Apple Store….Looks like iPhone SE it is….https://t.co/QU9vYspDGP pic.twitter.com/kMPks5xsPU

— Aaron Zollo (@zollotech) April 3, 2020