Home Daybreak Apple iPhone-Self Service gestartet | iFixit besorgt | iOS ärgert Werbebranche – Daybreak Apple

iPhone-Self Service gestartet | iFixit besorgt | iOS ärgert Werbebranche – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat sein iPhone-Reparaturprogramm für Kunden gestartet. iFixit findet die Idee gut, hat aber Sorgen wegen eines Details darin. Willkommen zum Überblick am Morgen!

Jetzt ist es also so weit: Kunden können ihr iPhone auch in Eigenregie reparieren, mit Einschränkungen. Denn zunächst geht das nur in den USA und auch nur bei wenigen Modellen, hier dazu weitere Infos.

iFixit sieht auch Grund zur Sorge

Der Reparaturdienstleister iFixit findet es gut, dass Apple den Kunden mehr Möglichkeiten gibt. Für den Verkauf von Original-Ersatzteilen und der benötigten Werkzeuge habe man lange gekämpft, es sei ein wichtiger Schritt. Doch es gibt auch etwas, das den Reparaturexperten Sorgen bereitet, hier lest ihr mehr dazu.

Apples App-Tracking-Transparenz lässt Werbebudgets einbrechen

Apples Ökosystem wurde durch die Einführung der App-Tracking-Transparenz für Werbekunden zunächst deutlich unattraktiver. Inzwischen erholen sich die Budgets wieder, doch sie liegen noch immer unter dem Niveau von vor der App-Tracking-Transparenz. Android profitiert von der Entwicklung, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apples iPhone 14-Lineup wird wohl größere Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen bringen, davon sind mehr und mehr Experten überzeugt, hier die Infos.

Apple TV+ bekommt eine neue Serie.

Action lastig wird ein neues Original auf Apple TV+, für die Apple zuletzt prominente Produzenten gewinnen konnte, die Serie erinnert manchen vielleicht ein wenig an „24“, hier die Infos.

Apples Studio Display-Kamera wird auch durch Updates nicht mehr viel besser.

Ein Update sollte die Kamera des Studio Displays besser machen, das Bugfix-Update wird derzeit nur Entwicklern angeboten. Alle Updates werden aber nichts nützen, denn die Hardware limitiert die Leistung, hier dazu mehr.

Spotify hat einen Lauf.

Die Geschäfte von Spotify laufen gut: Der Streamingdienst ist weiter unangefochtener Marktführer bei Musik und konnte Umsatz und Kundenzahl im letzten Quartal deutlich steigern, hier die Zahlen.

Und am gestrigen Abend hatten wir euch noch nach eurer Meinung zu klassischer Musik in Apple Music gefragt. Hier dürften die kommenden Monate Neues bringen.

Damit darf ich euch einen schönen Donnerstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!