Als Apple Music-Erweiterung: Wäre klassische Musik in eigener App für euch interessant?

Apple bastelt im Hintergrund wohl schon länger an einer Erweiterung für Apple Music, klassische Musik soll in den Katalog aufgenommen werden. Wäre eine Klassik-Abteilung in Apple Music für euch ein Pluspunkt?

Apple Music bietet den üblichen Musikkatalog der Musikstreamingdienste: Über 80 Millionen Songs können gehört werden, doch in einigen Genres sind die meisten Streamingdienste eher schwach aufgestellt. Eins davon ist die klassische Musik: Es gibt zwar Klassik auf Apple Music, doch die Auswahl ist eher klein und eine Systematik gibt es auch nicht.

Dass Apple hier etwas ändern möchte ist spätestens seit dem Kauf von Primephonic klar, das war ein Startup, das klassische Musik im Streaming angeboten hatte, Apfelpage.de berichtete. Und bald könnte Apple Music eine Erweiterung um klassische Titel erhalten.

Wäre eine Klassik-Erweiterung für euch interessant?

Die Apps von Primephonic sind seit der Übernahme durch Apple aus dem App Store und Play Store verschwunden. Bei der Realisierung eines Klassik-Streamingdienstes sind die bloßen Inhalte nur eine Hälfte der Aufgabe. Wichtig sind vor allem die Meta-Daten, denn noch viel wichtiger als bei zeitgenössischen Songs, ist bei Klassik die Fassung. Hörer wollen zumeist bestimmte Orchesterfassungen oder die Arbeit eines bestimmten Dirigenten hören, hier bieten die Streamingdienste aktuell nicht viel.

In der Beta von iOS 15.5 zeigen sich nun erste Hinweise auf eine neue App. Nutzern soll die Möglichkeit geboten werden, Inhalte in Apple Classical zu öffnen, wie Codebestandteile zeigen. Wann die neue Erweiterung an den Start geht, ist allerdings noch nicht klar.

Wäre eine Apple Music-Erweiterung für klassische Musik für euch interessant, würdet ihr dafür eventuell sogar zusätzlich zahlen? Schreibt eure Meinung dazu gern in den Kommentaren.

