App-Tracking-Transparenz treibt weitere Werbekunden zu Android

Apples App-Tracking-Transparenz hat unzweifelhaft etwas bewirkt: Der mobile Werbemarkt wurde durch die neue Funktion ordentlich durchgeschüttelt, das zeigt eine neue Erhebung. Zunächst brach die iOS-Werbung massiv ein, erholte sich aber zuletzt wieder. Der Profiteur der Funktion ist aber dennoch Google.

apple hat mit der App-Tracking-Transparenz am iPhone und iPad für mächtig Wirbel auf dem mobilen Werbemarkt gesorgt. Werbenetzwerke und Agenturen, wie auch Unternehmen wie Meta, die maßgeblich von Werbung leben, schrieen ihre Empörung laut hinaus. Tatsächlich blieb die Einführung der Neuerung nicht ohne Wirkung, wie eine neue Erhebung von Appsflyer zeigt, aus der der Branchendienst Meedia zitiert. Werbung auf iOS zu schalten wurde durch die App-Tracking-Transparenz schlagartig massiv teurer und somit unattraktiver. Die Werbekosten auf iOS-Geräten lagen zunächst dreimal so hoch wie unter Android.

Google profitiert von Apples Transparenz

Im letzten halben Jahr erholten sich die Budgets unter iOS zwar drastisch und kletterten um 65%, sie liegen heute aber noch 9% unter dem Niveau von vor Einführung der Neuerungen.

80% aller auf Werbung setzenden Apps implementieren inzwischen die App-Tracking-Transparenz, inzwischen lehnen längst nicht mehr alle Nutzer das Tracking ab. Besonders in Frankreich sind die Nutzer für Tracking offen und ein Drittel mehr als im Rest der Industrieländer stimmte dem Tracking zu. In Entwicklungsländern liegt die Zustimmung wiederum knapp ein Drittel über dem Niveau in Industrieländern. Die Zustimmungsrate steigt überdies seit der Einführung der App-Tracking-Transparenz kontinuierlich, die Entwickler und Studios machen den Nutzern die Vorzüge einer Zustimmung erfolgreich schmackhaft.

Zuletzt stimmte fast die Hälfte aller Nutzer dem Tracking zu. Unterdessen sorgte die Verschlechterung der Situation unter iOS für einen schwunghaften Werbeumsatz unter Android: Dort stiegen die Budgets um rund 28%.

