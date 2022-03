Home Apple iPhone, iPad und Apple Watch: Bänder und Hüllen in neuen Farben

iPhone, iPad und Apple Watch: Bänder und Hüllen in neuen Farben

Jeden Frühling kommen Hüllen und Armbänder in neuen Farben in den Apple Store. Auch in diesem Jahr ist das der Fall, seit gestern ist die aktuelle Spring-Kollektion zu haben.

Und zwar aktualisierte Apple sämtliches Zubehör aus Silikon mit für den Frühling passende Farben. Auch einige Armbänder aus Stoff erhielten einen neuen Anstrich. Die Auswahl bei den Leder-Accessoires blieb hingegen unverändert, hier sind nach wie vor die Farben „Dunkelkirsch“, „Mitternacht“, „Goldbraun“, „Schwarzgrün“ und „Wisteria“ (Flieder) verfügbar.

Das sind die neuen Farben

Für Schutzhüllen für das iPhone 13 wurden vier neue Farboptionen eingeführt. „Zitronenschale“ ist ein sehr grelles Gelb, welches sehr an den Sommer erinnert. Bei „Dunstblau“ handelt es sich um ein helles blau, vergleichbar mit Himmelblau. Weiter geht es mit „Eukalyptus“, was sehr dem neuen Farbton für das iPhone 13 entspricht, und zum Schluss haben wir noch Nektarine, welches eher wie Pfirsichorange wirkt.

„Nektarine“, „Zitronenschale“, „Eukalyptus“ und „Dunstblau“ finden wir auch bei den Silikon-Bändern für die Apple Watch wieder. Zusätzlich gibt es hier „Mineralgrün“ und „Signalgrün“ bei den Silikon-Optionen, wobei letztere auch als geflochtenes Solo Loop verkauft wird. Unter diesen gibt es außerdem die Farbe „Flamingo“, was Rosa entspricht, und „Polarstern“. Bei den Sport Loops kamen auch viele neue Konfigurationen dazu. Diese heißen „Lavendelgrau/Blasslila“, „Nektarine/Pfingstrose“, „Hafermilch/Zitronenschale“ (Beige und Gelb) und „Eisblau/Abyssblau“.

Eigene Farbauswahl für das iPhone SE und iPad Air 5

Für die neu präsentierten Geräte, das iPhone SE 3 und das iPad Air 5, stellte Apple eine komplett eigene Farbpalette zusammen.

Hüllen für das SE werden in „Kalkrosa“, „Mitternacht“, „Abyssblau“ und „Product RED“ verkauft. All diese sind nicht mehr neu und waren bereits einmal für andere iPhones erhältlich. Ähnlich sieht die Situation mit Covern für das Air 5 aus, auch hier gibt es nur altbekannte Farben, nämlich „Marineblau“, „Dunkelkirsch“, „Leuchtorange“, „Weiß“, „Englisch Lavendel“, „Dunkelmarine“, „Federgrün“ und „Marineblau“.

Der Preis aller genannten Produkte blieb unverändert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!