BREAKING: Apple präsentiert neues iPhone SE – Das müsst ihr wissen!

Wie erwartet hat Apple soeben das neue iPhone SE präsentiert. Bevor wir jedoch ins Detail gehen, informieren wir euch wie immer in kurzen Stichpunkten, was ihr wissen müsst! Also: Was kann das neue iPhone SE?

Apple hat soeben die Farbe Grün für das iPhone 13 und iPhone 13 Pro vorgestellt. Jedoch kam wenig später dann auch ein ganz neues iPhone. Allerdings: So neu ist es gar nicht. Das iPhone SE 2022 kommt vor allem mit dem neusten Silicon, dem A15 BIONIC. Tim Cook nannte das Gerät ganz einfach „the new iPhone SE“. Es sei das Gerät für Leute, die ein kleines und günstiges Gerät wollen.

iPhone SE 2022 Features

Fast das gleiche Design wie der Vorgänger. Bzw. sehr ähnliches Design des iPhone 6, 7 und 8. So fair muss man sein. Kein Face ID. Keine Notch.

wie der Vorgänger. Bzw. sehr ähnliches Design des iPhone 6, 7 und 8. So fair muss man sein. Kein Face ID. Keine Notch. Drei Farben : schwarz, silber, rot

: schwarz, silber, rot Neues Displayglas und Rückseitenglas : Selbe Technologie des iPhone 13, noch stabiler

: Selbe Technologie des iPhone 13, noch stabiler Bessere Akkulaufzeit : Was genau das bedeutet, sagte Apple nicht. Schade. Es soll wohl einfach länger halten als der Vorgänger.

: Was genau das bedeutet, sagte Apple nicht. Schade. Es soll wohl einfach länger halten als der Vorgänger. 5G: Endlich auch auf dem SE

Endlich auch auf dem SE A15 Bionic Chip. Mit 16-Kern-Neural-Engine. Der Chip des iPhone 13 Pro! Das ist schon wirklich beeindruckend.

Chip. Mit 16-Kern-Neural-Engine. Der Chip des iPhone 13 Pro! Das ist schon wirklich beeindruckend. 28x schnelle r als das iPhone 8 soll es sein. Damit spricht Apple direkt die Nutzer alter iPhones an.

r als das iPhone 8 soll es sein. Damit spricht Apple direkt die Nutzer alter iPhones an. Kamera: Die Hardware mit 12 MP und dem A15 liefern nun Deep Fusion sowie Smart HDR 4. Der Image Signal Processor ist derselbe wie im iPhone 13. Fokus, Schatten, Schärfe, Farben und vieles mehr werden also deutlich besser sein. Außerdem der neue Portrait-Modus für Tag und Nacht.

Die Taptic Enginge des Homebuttons ist übrigens vor allem bestehend aus recycelten Materialien. Leider immer noch Homebutton, aber jetzt in öko., immerhin.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone SE 2022 wird nächsten Freitag (18. März) auf den Markt kommen und zwar für 429 Dollar, das sind 30 Dollar mehr als beim Vorgänger. Der Euro-Preis könnte also über 500 Euro ansteigen. Die Auslieferung startet am 18. März.

Fazit

Die Leaks lagen fast alle richtig, das neue iPhone SE bietet keine Überraschungen.

Was haltet ihr vom neuen nicht wirklich Budget-iPhone?

