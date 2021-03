Home Daybreak Apple iPhone Fold groß wie ein iPad? | lädt die iPhone 12-Akkuhülle die AirPods? | Apple Watch warnt vor Gehörschäden – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wenn das iPhone Fold kommt, wird es vielleicht so groß wie ein iPad Mini. Wäre das etwas für euch? Außerdem hat Apple offenbar einmal wieder Probleme mit der Softwarequalität. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple arbeitet mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit an einem iPhone Fold, einem faltbaren iPhone also. Dieses iPhone Fold wird eventuell riesengroß. Tatsächlich könnte sein Display im aufgeklappten Zustand so groß werden, wie ein iPad Mini. Dennoch wird es wohl nicht vor 2023 auf den Markt kommen, weitere Details hierzu findet ihr hier. Wäre denn so ein Riesenbaby etwas für euch?

Was können Apples Smart Battery-Cases für das iPhone 12?

Schon neulich berichteten wir über angeblich in Entwicklung befindliche Smart Battery-Cases für das iPhone 12, hierbei stoße Apple allerdings auf gewaltige Probleme, hieß es. Nun tauchten neuerlich Gerüchte um eine Batteriehülle für die aktuellen iPhones auf – genauer gesagt gleich zwei: Eine davon unterstützt angeblich Reverse Charging, das wenige, das man hierzu mutmaßen könnte, findet ihr hier.

Apple hilft dem Smartphonemarkt in schlechten Zeiten

Corona drückt die Kauflaune der Kunden nach wie vor und hat dem weltweiten Verkauf von Smartphones im letzten Jahr kräftige Dämpfer versetzt. Außerdem litten die Verkäufe auch unter dem Einbruch bei Huawei, das nicht mehr an moderne Chips und Halbleiter herankommt. In dieser Situation ist es den Verkäufen äußerst zuträglich, dass Apples iPhone 12 so gut geht, die Absatzentwicklung wird sich unter anderem aufgrund dieser Tatsache 2021 wohl wieder deutlich erholen, hier weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple droht, bei Podcasts den Anschluss zu verlieren: Jahrelang war man hier mit seiner App die Nummer eins, dann aber holte Spotify rasant auf und Apple unternahm: Nichts. Erst jüngst startete ein kümmerlicher Original-Podcast von Apple. Damit wird man das Ruder aber wohl kaum herumreißen, oder?

Apple bringt eine Beta nur so halb an den Start.

Erst war sie da, dann wieder weg: Die iOS 14.5 (/ iPadOS 14.5 Beta 3 – aber zumindest die macOS Big Sur 11.3 Beta 3 ist da und bleibt da. Die iOS 14.5-Beta taucht dann vielleicht heute Abend wieder auf.

Apple will das Gehör der Nutzer schützen.

Viel zu viele Träger einer Apple Watch haben durch Lärm in der Umwelt bereits Gehörschäden erlitten, das ist das Ergebnis der Apple Hearing Study, die das Unternehmen anlässlich des Welttag des Hörens nun veröffentlicht hat. Was man sonst noch so herausfand, lest ihr hier.

Wie holt man das beste aus dem Dark-Mode am Mac?

Dieser Frage haben wir uns in unserer neuesten Ausgabe des AppSalat zugewandt.

Damit darf ich mich für heute verabschieden, ich wünsche euch einen schönen Tag!

